“Kürt illerindeki çocuklar için özel politika var mı?” sorusu Meclis’ten döndü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çocukların yaşam hakkı ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesini işleme almadı. Gergerlioğlu, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi.

Gergerlioğlu’nun 21 Temmuz 2026’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önerge, 29 Temmuz’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı yazıyla iade edildi.

İade yazısında, önergenin dokuzuncu sorusunun TBMM İçtüzüğü’nün 67. ve 96. maddelerine aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu sorunun metinden çıkarılması ya da İçtüzük’e uygun biçimde yeniden düzenlenmesi halinde önergenin işleme alınabileceği bildirildi.

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İade edilen soru: “Özel politikalar bulunmakta mıdır?”

Gergerlioğlu’nun önergesindeki dokuzuncu soru şöyleydi:

Kürt illeri, yoksul bölgeler, göçmen ve engelli çocuklar bakımından risklerin farklılaşmasına yönelik özel politikalar bulunmakta mıdır?

TBMM Başkanlığının yazısında İçtüzük’ün 67. maddesindeki “kaba ve yaralayıcı sözler” düzenlemesi ile 96. maddesindeki yazılı soruların “kişisel görüş ileri sürülmeksizin” hazırlanması şartına atıf yapıldı.

Ancak Başkanlık, dokuzuncu sorudaki hangi sözün “kaba ve yaralayıcı” ya da “kişisel görüş” niteliğinde değerlendirildiğini belirtmedi.

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Beş ayda en az 303 çocuk yaşamını yitirdi

Gergerlioğlu, önergesini FİSA Çocuk Hakları Merkezinin “Çocuğun Yaşam Hakkı İhlalleri” başlıklı bilgi notuna dayandırdı.

FİSA’nın medya taramasıyla hazırladığı çalışmaya göre 2026’nın ilk beş ayında Türkiye’de en az 303 çocuk yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren çocukların 213’ü oğlan, 82’si kız çocuğuydu; sekiz çocuğun kimlik bilgisine ulaşılamadı. Vakalar 69 ile yayıldı. En fazla çocuk ölümü 18 vakayla Urfa’da kaydedildi; Urfa’yı Antalya, Maraş ve İstanbul izledi.

Rapora göre kamu kurumlarının doğrudan eylemleri veya ihmalleriyle bağlantılı olaylarda en az 46, devletin düzenleme, denetleme ve önleme yükümlülüğünü yerine getirmemesiyle ilişkilendirilen olaylarda ise en az 257 çocuk yaşamını yitirdi.

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Bakanlığa hangi soruları yöneltti?

Gergerlioğlu, Bakanlığa 2026’nın ilk beş ayında yaşamını yitiren çocukların sayısını ve ölümlerin il, yaş, cinsiyet, neden ve gerçekleştiği yere göre dağılımını sordu.

Önergede ayrıca kamu görevlilerinin eylemi veya ihmaliyle bağlantılı çocuk ölümleri, Urfa’daki yüksek ölüm sayısı, sulama kanalları ve açık su alanları, yüksekten düşmeler, bireysel silahlanma ve işyerlerinden kaynaklanan risklere karşı alınan önlemler yer aldı.

Gergerlioğlu, her çocuk ölümünün ardından ihmal zincirini araştıracak standart bir idari inceleme yürütülüp yürütülmediğini, bağımsız bir değerlendirme mekanizmasının bulunup bulunmadığını ve çocuk ölümlerine ilişkin verilerin neden düzenli ve erişilebilir biçimde paylaşılmadığını da sordu.

Önergenin son sorusunda ise bütçesi, bağımsız denetimi ve çocukların erişebileceği başvuru yolları bulunan bütünlüklü bir çocuk koruma sisteminin ne zaman kurulacağına yanıt istedi.

(NÖ)