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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 11:25 3 Ağustos 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 11:27 3 Ağustos 2026 11:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Küba genelinde elektrik kesintisi: Ulusal sistem devre dışı kaldı

Küba Elektrik Birliği (UNE), ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusal Elektrik Enerji Sistemi tamamen devre dışı kaldı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Küba genelinde elektrik kesintisi: Ulusal sistem devre dışı kaldı
Fotoğraf:AA
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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin (SEN) tamamen devre dışı kalması nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı adanın büyük bölümünde elektrikler kesilirken, kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Küba Elektrik Birliği (UNE), ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusal Elektrik Enerji Sistemi tamamen devre dışı kaldı" dedi.

Açıklamada, ülke genelinde elektrik hizmetinin kesildiği belirtilirken, arızanın kaynağına dair ayrıntı verilmedi.

Küba'da elektrik altyapısındaki sorunlar yeni değil. Ülke, yalnızca temmuz ayında üç büyük elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalmıştı. Sık sık yaşanan kesintiler, günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri ciddi biçimde aksatıyor.

Hükümet: Elektrik sistemi kritik durumda

Küba hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda, Ulusal Elektrik Sistemi'nin "kritik" ve "son derece kırılgan" bir durumda olduğunu kabul etmişti. Yetkililer, bu tablonun başlıca nedenleri arasında ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ile yıllardır yenilenemeyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısını gösteriyor.

Derinleşen ekonomik kriz enerji krizini büyütüyor

Küba ekonomisi son altı yıldır ağır bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Ülkede sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin yanı sıra temel tüketim ürünlerinde kıtlık, yüksek enflasyon ve hızla değer kaybeden peso halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Ekonomistler, üretimdeki gerileme ve kronik enerji sorunlarının etkisiyle Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında küçülmesini bekliyor.

(EMK)

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