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YT: Yayın Tarihi: 14.07.2026 16:00 14 Temmuz 2026 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.07.2026 16:04 14 Temmuz 2026 16:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Komedyen Tuba Ulu'ya hapis cezası

Savcı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve iç hukuka göre ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını iddia etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Komedyen Tuba Ulu'ya hapis cezası
*Tuba Ulu
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Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle yargılandığı davada, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında önce soruşturma başlatılan, ardından dava açılan Ulu, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve iç hukuka göre ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını iddia etti.

Savcı, Ulu'nun gösterisinde kullandığı "fuck buddy" ve "kadın nikâhı bastırdı" ifadelerinin, kadın bedeni üzerinden cinsel içerikli aşağılayıcı nitelik taşıdığını ve kamu düzenini bozabilecek özellikte olduğunu öne sürerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Tuba Ulu'yu "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına mahkûm etti. Kararda, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Komedyen Tuba Ulu, gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı “Fuck buddysiyle evlendi” şeklindeki sözleri sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Hemen ardından gözaltına alınan Ulu ‘tarihi milli manevi değerlere hakaret’le suçlanmıştı. Adli kontrolle de serbest bırakılmıştı.

Ulu, serbest bırakılmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor" demiş ve özür dilemişti.

Ulu'nun X ve YouTube hesapları da erişime engellenerek sansürlenmişti.

Komedyen Kadınlar İnisiyatifi: Komedyen Tuba Ulu serbest bırakılsın
Komedyen Kadınlar İnisiyatifi: Komedyen Tuba Ulu serbest bırakılsın
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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