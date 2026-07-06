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YT: Yayın Tarihi: 06.07.2026 12:09 6 Temmuz 2026 12:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.07.2026 13:37 6 Temmuz 2026 13:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Komedyen Tuba Ulu davasında savcı ceza istedi

Tuba Ulu’nun, Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılandığı dava 14 Temmuz’a kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Komedyen Tuba Ulu davasında savcı ceza istedi
Fotoğraf: MLSA

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında sahnede yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alınan ve ardından hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216) uyarınca dava açılan komedyen Tuba Ulu’nun ikinci duruşması, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan gösteri kaydı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Duruşmada savunma yapan Tuba Ulu, bir komedyen olarak pek çok kişiye temas eden şakalar yaptığını, kimseyi incitmek ya da kimsenin değerlerini aşağılamak gibi bir kastı olmadığını söyledi. Ulu, yalnızca mesleğini yapmaya çalıştığını belirterek beraatini talep etti.

Ulu’nun avukatı da müvekkilinin sahnede hiciv yaptığını ve bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avukat, bu dosyayla Türkiye’de mizahın sınırlarının çizilmeye çalışıldığını belirtti.

Savcı ise esas hakkındaki mütalaasında, yasalara ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu savundu. Ulu’nun gösterisinde kullandığı “fuck buddy” ve “kadın nikâhı bastırdı” ifadelerinin, kadının karakteri göz önünde bulundurulmaksızın kadın bedeni üzerinden cinsel nitelikte aşağılama içerdiğini ve kamu düzenini bozucu nitelikte olduğunu ileri süren savcı, Ulu’nun cezalandırılmasını talep etti.

Tuba Ulu ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, savunma için süre vererek duruşmayı 14 Temmuz saat 11.00’e erteledi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Tuba Ulu
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