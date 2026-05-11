Komedyen Tuba Ulu'ya 'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi nedeniyle 3 yıl hapis istemi

Stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan ile ilgili yaptığı espri nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan komedyen Tuba Ulu hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddysiyle (seks arkadaşı) evlendi” sözleri nedeniyle Ulu’ya dava açtı.

Ulu’yu ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ suçlayan savcılık, komedyenin 3 yıla kadar hapsini istedi.

Ne olmuştu?

Komedyen Tuba Ulu, gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı “Fuck buddysiyle evlendi” şeklindeki sözleri sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Hemen ardından gözaltına alınan Ulu ‘tarihi milli manevi değerlere hakaret’le suçlanmıştı. Adli kontrolle de serbest bırakılmıştı.

Ulu, serbest bırakılmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor" demiş ve özür dilemişti.

Ulu'nun X ve YouTube hesapları da erişime engellenerek sansürlenmişti.