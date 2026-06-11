Koçyiğit: Barışın yasaya, Meclis’in barış mesaisine ihtiyacı var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye’de son günlerde hukuk, demokrasi ve temel haklar alanında yaşanan gelişmelerin “toplumun dikkatinden kaçmaması gerektiğini” söyledi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Koçyiğit, kamuoyuna yansıyan 12. Yargı Paketi taslağına ilişkin, yasa yapım süreçlerinin demokratik olmadığını belirtti.

"Barış için Meclis adım atmalı"

Koçyiğit, konuşmasının bir bölümünü “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne ayırdı. Türkiye’nin kritik bir eşikten geçtiğini söyleyen Koçyiğit, Kürt sorununun demokratik çözümü için yasal çerçeveye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Koçyiğit, Meclis kapanmadan önce sürece ilişkin düzenlemelerin gündeme alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Barışın yasaya ihtiyacı var. Meclis’in de barış mesaisi yapmaya ihtiyacı var. Buradan kaçmak, bunu zamana yaymak doğru bir yaklaşım değildir. Çözümün adresi demokratik siyaset ve Meclis’tir.

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"AİHM kararları uygulanmalı"

Koçyiğit, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala dosyalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının Türkiye’yi uluslararası alanda ağır sonuçlarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

AİHM kararlarının gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Koçyiğit, “Hukuka güven yeniden tesis edilmelidir” dedi.

Koçyiğit, Öcalan’a ilişkin “umut hakkı” tartışmasına da değinerek, demokratik çözüm ve müzakere sürecindeki rolüne uygun koşulların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasını barış çağrısıyla tamamlayan Koçyiğit, iktidarın sürece ilişkin takvim açıklaması ve çerçeve yasa taslağını kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirtti:

“Toplumda büyüyen umudu ve barış özlemini hiç kimsenin boğmaya hakkı yoktur. Barış cesaret ister.”

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"Kadınların kazanılmış haklarından geri adım atmayacağız"

Koçyiğit, kamuoyuna yansıyan 12. yargı paketi taslağında kadın haklarına, LGBTİ+’ların yaşam hakkına, çocuk haklarına, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik sınırlayıcı bir yaklaşım gördüklerini söyledi.

Kadınların kazanılmış haklarından geri adım atmayacaklarını belirten Koçyiğit, çocukların “suçun ve cezanın konusu” haline getirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Koçyiğit, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve nefret siyasetinin karşısında duracaklarını belirterek, “Çözüm baskıda ve cezalandırmada değil; eşitlikte, özgürlükte, barışı inşa etmekte ve demokratik toplumun adımlarını atmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Koçyiğit, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını da değerlendirdi.

Kararın yalnızca bir siyasi partiyle sınırlı ele alınamayacağını belirten Koçyiğit, bunun demokratik siyasetin işleyişi, seçim hukuku ve halk iradesinin güvencesiyle ilgili olduğunu söyledi. Yargının siyasal alanı dizayn etmek için kullanıldığını savunan Koçyiğit, “Mahkemelerin siyasal partilerin yönetimlerini belirlediği, kurultaylarını iptal ettiği bir yerde hiçbir parti ve siyaset mekanizması güvencede değildir” dedi.

Koçyiğit, siyasi partilerin kurultaylarının ve iç işleyişlerinin yargının konusu olmaması gerektiğini belirtti:

“Demokrasi mahkeme koridorlarında değil, halkın özgür iradesinde hayat bulur.”

(NÖ)