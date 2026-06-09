Hatimoğulları: Barışın sigortası kurumsallaşmış süreçtir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları’nın konuşmasında öne çıkan bölümler şöyle:

“Nafaka kadınların ekonomik güvencesidir”

“Nafaka'ya ilişkin son kararla kadınların yaşamsal önemde olan en temel ekonomik güvencelerinden biri hedef alınmış durumda. İnanın bu karar öyle sehven boşlukta falan verilmiş bir karar değil. Yıllardır nafakayı hedef alan kampanyaların çeşitli erkek gruplarının manipülasyonlarının ve iktidar çevrelerinde yükselen açıklamaların oluşturduğu siyasal atmosferin içinde alındı bu kararlar. Nafaka alan kadınların büyük çoğunluğu çok düşük miktarda nafaka alıyor ve bazen bu nafakayı erkekler kesiyor, vermiyor kadınlara bu nafakayı.”

"Nafaka hakkına müdahale çocukların yaşamını doğrudan etkileyecek"

“12. yargı paketi temel haklara aykırı”

“Şimdi 12. yargı paketi gündemde ve çocuk haklarını esas alan koruyucu ve onarıcı politikaların yerine daha ağır cezaları ön plana çıkarıyorlar. LGBT+ varlığını ve haklarını hedef alan düzenlemeler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini büyütecek bir şekilde şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu temel insan haklarına net olarak aykırıdır ve kabul edilemez.”

“CHP’ye mutlak butlan demokratik alanı tehdit eder”

“Bugün CHP'ye mutlak butlan ataması demokratik siyasetin yeniden dizayn edilme örneklerinden biridir. Böyle bir tablo içinde CHP ve mutlak butlan tartışması bir parti içi kriz, bir koltuk kavgası ya da güncel bir siyasi çekişmenin çok ama çok ötesinde. Asıl mesele Türkiye açısından demokrasinin nereye oturacağıdır. Siyasal rekabet sandıkta mı kurulacak, mahkeme koridorlarında mı? CHP'ye mutlak butlan kararı, demokratik ve sivil alanı komple tehdit etmektedir.”

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Avrupa Konseyi’ne ‘Umut Hakkı’ mektubu

“Barış sürecinde belirsizlik büyütülmemeli”

“Türkiye'nin yine merakla izlediği ve acaba ne olacak diye çokça soru sorduğu bir gündem var ki o da barış ve demokratik toplum süreci. Bu eşikte toplumun beklediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevenin kendisidir. Her bekleme ve her belirsizlik hem toplumda hem de müzakereyi yürüten tarafların soru işaretlerini büyütüyor. Yol alınmalı, mesafe katedilmeli. Bu süreç hiçbir anlamda dar manadaki bir hesaba, hiçbir taktik beklentiye sığdırılamaz, buna hapsedilemez.”

“Demokratikleşme yasalarına ihtiyacımız var”

“Demokratikleşme yasalarına ihtiyacımız var. Son İmralı görüşmesinde Sayın Öcalan mevcut tıkanıklıkları ve gecikmeleri aşmaya dönük yeni bir formül ve yol haritası ortaya koymuştur. Sayın Öcalan sürecin hukuki zemini için çok yoğun bir çaba içindedir. Kurumsallaşmış süreç de barışın sigortası olur. Barışın yaşamsal hale gelmesi için Sayın Öcalan'ın rolü ve konumunun mutlaka tanımlanması lazım.”

CUMHURİYETİN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜ KONFERANSI "Bu konferansla umutsuzluğu kırmak istiyoruz"

“Konferans barışın toplumsallaşmasına katkı sunacak”

“13-14 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek olan Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansını, Türkiye'nin demokrasisi, barışı ve ortak yaşam arayışını güçlendirmeye dair katkı sunacağına inanıyoruz. Bu bakımdan konferansın ortaya çıkaracağı tartışmaların ve önerilerin Türkiye'de barışın toplumsallaşmasına, demokratik dönüşüm arayışlarının güçlenmesine ve demokratik çözüm ufkunun genişlemesine katkı sunacağına yürekten inanıyoruz.”

(NÖ)