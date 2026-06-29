Kısa kısa ... 29 Haziran 2026

Ülkü Ocakları, Tekirdağ, Aydın, Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi illerde çocuklara ve gençlere yönelik "yaz okulu" adıyla kurs programları düzenliyor. Kurslarda Kur'an-ı Kerim, zeka oyunları, yapay zeka, atçılık, okçuluk, hijyen, gazaltı kaynakçılığı ve öfke kontrolü gibi konular yer alıyor.

Bazı programlar halk eğitim merkezleriyle iş birliği içinde duyuruluyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Ülkü Ocakları'nın okullarda kurs düzenlemesini ciddi sorunlu bularak, pedagojik eğitimi olmayan yapılara böyle görevler verilmesini eleştirdi.

Irmak, benzer uygulamaların TÜGVA ile de yapıldığını, kurs içeriklerinin ve öğretmenlerin belirsiz olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek ve vakıflarla yaptığı protokollerin kamusal eğitim ilkesini zayıflattığını söyledi. Eğitim alanında köklü değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.