Kısa kısa ... 29 Haziran 2026
Komedyen Deniz Göktaş, sosyal medyada yayılan "yurt dışına kaçtı" iddialarını yalanladı. Politik mizahı nedeniyle hedef gösterilen ve Harbiye'deki "Ölü Deniz" stand-up gösterisi sonrası tartışmalara konu olan Göktaş, X hesabından yaptığı açıklamada yurt dışı seyahatinin uzun süredir planlanmış bir tatil olduğunu belirtti.
Yurt dışında bulunmasının "istihbarat haberi gibi" servis edilmesine tepki gösteren Göktaş, 22 Haziran'da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak uzun yıllar Türkiye'de kalacağını vurguladı. Komedyen, gerekli bir durum olursa ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini de sözlerine ekledi.
Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına yanıt: “Uzun yıllar ülkedeyim”
- Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda teslim oldu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar'ın bulunduğu ülkeden gelerek sabah saatlerinde kendisini teslim ettiğini ve segbis aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
- Tanrıyar hakkında sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.
- Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.
Tamar Tanrıyar adli kontrolle serbest bırakıldı
Ülkü Ocakları, Tekirdağ, Aydın, Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi illerde çocuklara ve gençlere yönelik "yaz okulu" adıyla kurs programları düzenliyor. Kurslarda Kur'an-ı Kerim, zeka oyunları, yapay zeka, atçılık, okçuluk, hijyen, gazaltı kaynakçılığı ve öfke kontrolü gibi konular yer alıyor.
Bazı programlar halk eğitim merkezleriyle iş birliği içinde duyuruluyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Ülkü Ocakları'nın okullarda kurs düzenlemesini ciddi sorunlu bularak, pedagojik eğitimi olmayan yapılara böyle görevler verilmesini eleştirdi.
Irmak, benzer uygulamaların TÜGVA ile de yapıldığını, kurs içeriklerinin ve öğretmenlerin belirsiz olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek ve vakıflarla yaptığı protokollerin kamusal eğitim ilkesini zayıflattığını söyledi. Eğitim alanında köklü değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ülkü Ocakları okullarda: Öfke kontrolü, zeka oyunları ve Kur’an eğitimi
Avrupa tarihinin en sert erken-yaz sıcak dalgalarından birini yaşıyor; Fransa 80 yıllık rekor kırdı, İtalya’da 16 kent için kırmızı alarm verildi. Bir sıcaklığın tehlikesini yalnızca termometre değeri değil, nem, gece sıcaklıkları ve altyapı belirliyor.
Avrupa’yı özellikle tehlikeli kılan “ısı kubbesi” altında gecelerin serinlememesi ve kıtanın serin iklime göre inşa edilmesi. Sıcak dalga El Niño’dan değil, Sahra kaynaklı omega blokajından kaynaklanıyor.
Türkiye şimdilik bu krizin dışında ancak temmuz-ağustosta sıcak dalga bekleniyor. Kıyı kentlerinde nem nedeniyle yaş termometre sıcaklığı kritik seviyelere ulaşabilir; 35 derece yaş termometre insanlar için ölümcül.
Gece sıcaklıklarının düşmediği “tropik geceler” artıyor ve bu durum sosyal adalet meselesi haline geliyor. Erken uyarı sistemlerinin nem ve gece sıcaklıklarını da izlemesi gerekiyor.