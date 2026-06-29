Tamar Tanrıyar adli kontrolle serbest bırakıldı

Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı.

BirGün'deki habere göre, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındığı öğrenildi. Tanrıyar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuş ve akabinde segbis aracılığıyla ifadesi alınmış halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Ne demişti?

Tanrıyar, şöyle demişti:

"Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız.

"Hani Sözcü'nün patronu FETÖ'den aranmasına rağmen yeni bir gazete daha çıkardı ya? Bunun nasıl olduğunu sorgularken bir baktım, ülke içinden bir medya grubunun sahibiyle ortakmış. Halk TV değil, hükümete yakın görünen bir mecra. Bunlar tüm planları Londra ve İsviçre'de buluşarak hayata geçirmişler. Yeni bulduğum bir kripto, seni de yeşillendireceğim merak etme."