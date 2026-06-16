Kısa kısa ... 16 Haziran 2026
Geçen günün ardından önemli başlıklara göz atmanız için işte 16 Haziran 2026 gününden akılda kalanlar.
- AREA Araştırma'nın 5-9 Haziran tarihleri arasında 2 bin 8 kişiyle gerçekleştirdiği anket çalışmasında, "Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna AK Parti yüzde 32,3 ile birinci sırada yer aldı.
- CHP yüzde 30,7 ile ikinci oldu. DEM Parti yüzde 9,3, MHP yüzde 7,2 ve İYİ Parti yüzde 6,3 oranında destek gördü.
- Anahtar Parti yüzde 3,4, Zafer Partisi yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7 ve TİP yüzde 2,1 aldı. Diğer partilerin toplam desteği ise yüzde 2,8 olarak belirlendi.
- DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, İmralı Heyeti'nin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle yapılan temaslar ve çözüm süreci ele alındı. Ana gündem, çerçeve yasada gelinen aşama oldu.
- DEM Parti, çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği yönündeki görüşlerini ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşımı paylaştığını ve bu yönde çabalarının devam edeceğini belirtti. Her iki taraf, çerçeve yasanın çıkarılması için somut adımların hızla atılması konusunda fikir birliğine vardı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında ağırlıklı olarak Orta Doğu gelişmelerine değindi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını eleştiren Bahçeli, sivillerin hedef alındığını, 1948'den bu yana Filistin haklarının gasp edildiğini belirtti. Netanyahu'nun iç siyasi krizler ve yolsuzluk iddiaları üzerinden hareket ettiğini savundu.BM'nin Gazze konusunda etkisiz kaldığını, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin "seçimler zamanında yapılmalı" mesajı verdi. Konuşmasını gençlere Türkiye'de kalma çağrısıyla tamamladı.
- Göçmen Dayanışma Ağı, İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmen kadın, çocuk ve LGBTİ+ bireylerin karşılaştığı hak ihlallerini ortaya koyan bir rapor yayınladı.
- Yaklaşık 50 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan araştırma, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimde 3 bin TL katkı payı ödemek zorunda kaldığını, İstanbul'daki Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yetersiz olduğunu gösteriyor.
- Şiddet gören kadınlar sınır dışı edilme korkusuyla polise başvuramıyor, çocuklar okullarda akran zorbalığıyla karşılaşıyor.
- Dil bariyeri ve ekonomik zorluklar adalete erişimi engelliyor. Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3,7 milyondan 2,9 milyona geriledi ancak rapor bunun gönüllü olmadığını, göçmenlerin güvencesizlik yaşadığını vurguluyor. Geri Gönderme Merkezlerinde insanlık dışı koşullar hakim.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat ile bağlantılı usulsüz iskan iddialarına yönelik İstanbul, Giresun ve Bursa'da operasyon düzenledi. Aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan'ın da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
- Başsavcılık, 2015'te bazı parseller için düzenlenen Yapı Denetim Bilgi Formlarının sonradan İmamoğlu İnşaat'ın In Mari projelerine aktarılarak yapı denetim firmalarının önceden belirlendiğini, ruhsata aykırı yapılar inşa edildiğini ve gizli emsal artışıyla bazı projelerde yüzde 30 oranında ilave satılabilir alan elde edildiğini iddia etti.
- Şüphelilere resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesine ait İmamoğlu İnşaat'a 11 Nisan 2025'te kayyım atanmıştı.
(Mİ)
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