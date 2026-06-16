Kamuoyu araştırmasına göre tercih Mansur Yavaş'tan yana

AREA Araştırma’nın 5-9 Haziran tarihleri arasında 2 bin 8 kişiyle yaptığı araştırmada, “Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre AK Parti yüzde 32,3 ile ilk sırada yer aldı.

CHP’nin oy oranı yüzde 30,7 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 9,3, MHP yüzde 7,2, İYİ Parti yüzde 6,3, Anahtar Parti yüzde 3,4, Zafer Partisi yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, TİP yüzde 2,1, diğer partiler ise yüzde 2,8 oranında destek aldı.

AREA’nın araştırmasında seçmene, “Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda ilk milletvekili seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?” sorusu da yöneltildi. Bu senaryoda AK Parti yüzde 30,8 ile birinci parti olurken, Özgür Özel’in kuracağı varsayılan parti yüzde 19,8’e ulaştı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 13,4 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 7,3, İYİ Parti yüzde 5,1, Anahtar Parti yüzde 3,3, Zafer Partisi yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, TİP yüzde 2,1, diğer partiler ise yüzde 2,9 oranında destek aldı.

Araştırmada, “Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlarda ise “CHP içerisinde kalarak parti içinde mücadeleye devam etmelidir” diyenlerin oranı yüzde 44,1 oldu. Yeni parti kurulması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 35,1’de kalırken, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 20,8 olarak açıklandı. “Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 33,3’ü “Oy veririm”, yüzde 50,3’ü “Oy vermem”, yüzde 16,4’ü ise “Kararsız kalırım” yanıtını verdi.

AREA araştırmasında Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili sorular da yer aldı. “CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı ahlak vurgusuyla partiyi arındırma vaadini nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,9’u “yanlış buluyorum”, yüzde 32,1’i ise “doğru buluyorum” yanıtını verdi. “Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapmalıdır?” sorusunda ise katılımcıların yüzde 55,9’u “derhal kurultay kararı almalı” dedi. “Arınma vaadini gerçekleştirdikten sonra kurultay yapmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 23,7 oldu. Araştırmada, CHP’nin 4 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilmesine ilişkin kanaat de soruldu. Katılımcıların yüzde 45,2’si “Dava iktidarın siyasi bir operasyonudur” derken, yüzde 31,8’i “Kurultayda usulsüzlük yapıldığı için iptal edilmiştir” yanıtını verdi.

“Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nin polis eliyle boşaltılmasını nasıl karşıladınız?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 66’sı olumsuz, yüzde 24,5’i olumlu yanıt verdi. AREA araştırmasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sorular da yer aldı. “Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır?” sorusunda Mansur Yavaş yüzde 34,7 ile ilk sırada çıktı. Ekrem İmamoğlu yüzde 21,2, Özgür Özel ise yüzde 9,2 oranında destek aldı. “Sizce Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir yol izlemelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 28,3’ü “muhalefetin ortak adayı olmalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 24,5’i “aday olmamalıdır”, yüzde 19,7’si “bağımsız aday olmalıdır”, yüzde 10,9’u ise “CHP dışında muhalefetin adayı olmalıdır” dedi.

Ank-Ar Araştırma’nın “Seçmen Gündemi” anketinde ise Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel’in aday olduğu bir cumhurbaşkanlığı senaryosu soruldu. “Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 39,7’si Özgür Özel, yüzde 36’sı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. “Oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 16, kararsızların oranı ise yüzde 8,3 oldu. Ank-Ar’ın verilerine göre CHP seçmeninin yüzde 90,1’i Özgür Özel’i desteklerken, AK Parti seçmeninin yüzde 96,1’i Erdoğan’dan yana tercih belirtti. DEM Parti seçmeninde Özgür Özel’e destek yüzde 70, TİP seçmeninde ise yüzde 82,2 olarak ölçüldü.