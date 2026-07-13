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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 13.07.2026 13:25 13 Temmuz 2026 13:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.07.2026 13:33 13 Temmuz 2026 13:33
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Kılavuz Kadın Akademisi kuruldu: Haydi kadınlar logo tasarlamaya

Ayrıca, Akademi’deki kadınlar, tüm kadınları, Kılavuz Kadın Akademisi için logo tasarlamaya çağırıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kılavuz Kadın Akademisi kuruldu: Haydi kadınlar logo tasarlamaya
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Kılavuz Kadın Akademisi, kadınların deneyimlerini paylaştığı, birlikte düşünüp birlikte ürettiği, dayanışmayı büyütecek bir yer olarak plandı.

6 ay boyunca 400’ün üzerinde kadının katıldığı kadın yoksulluğu, şiddetin psikolojisi, cinsiyet eşitsizliği gibi pek çok alanda seminerler düzenleyen kadınlar, bu birikimi kalıcı bir yapıya dönüştürerek Kılavuz Kadın Akademisi’ni kurduğunu duyurdu.

Akademi, kadın mücadelesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukuk ve emek gibi alanlarda eğitim ve dayanışma zeminleri oluşturmayı hedefliyor.

Akademi’nin açıklaması şöyle:

“Kılavuz Kadın Akademisi, kadınların mücadele tarihini, felsefesini öğrendiği, politika geliştirdiği, ütopyasını şekillendirdiği, dayanışmayı büyütecek bir yer olacak. Bizler; kadınların deneyimlerinden güç alıp üreten ve mücadeleyi büyüten bir buluşma zemini kurmayı hedefliyoruz.

Akademi sınıfları, atölyeler, paneller, okuma grupları ve eğitimlerle birlikte öğrenip birbirimize öğreteceğiz. Kolektif üretim pratikleri geliştirerek emeğimizi görünür kılacağız.

Akademi bir yandan kadınların toplumsal cinsiyet alanındaki teorik gelişimlerine katkı sunarken, diğer taraftan, hukuk, emek, sağlık, eğitim, psikoloji, öz savunma, kültür, sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlarda çalışmalar yürütülmesini sağlayacak.”

Atölyede neler olacak?

Yeni kurulan akademide atölyeler, paneller, okuma grupları ve akademi sınıfları düzenlenecek. 

Açıklamaya göre akademi, bir yandan kadınların toplumsal cinsiyet alanındaki teorik gelişimlerine katkı sunarken, diğer taraftan, hukuk, emek, sağlık, eğitim, psikoloji, öz savunma, kültür, sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlarda çalışmalar yürütülmesini sağlayacak.

Atölye ve etkinlikler düzenlenip, yüz yüze ve online eğitimler gerçekleştirilecek.

Ayrıca, kadınların üretimleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayacak basılı ve dijital broşürler, yayınlar çıkarılıp kadınlar arası dayanışma ağları oluşturulması planlanıyor.

Kuruluş açıklamasında kadınlara dayatılan geleneksel rollere ve hak gasplarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kazanılmış haklarımıza saldıran, bize makul annelik, makul kadınlık rolleri dayatan, doğurmak ve ev işi yapmak dışında varlığımızı yok sayan bu sisteme karşı söyleyecek sözümüz var. Bizi yalnızlaştırıp güvencesizliğe mahkûm eden bu sisteme karşı yan yana gelip mücadeleyi büyüteceğiz.”

Ayrıca, Akademi’deki kadınlar, tüm kadınları, Kılavuz Kadın Akademisi için logo tasarlamaya çağırıyor.

Çalışmalara katılmak isteyenler buraya başvurabilir.

(AB/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kılavuz Kadın Akademisi
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