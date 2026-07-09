Mısır'da Jineolojî Merkezi: Kadın çalışmaları için yeni bir akademik adım

*Kuzey Kürdistan, Suriye, Irak ve İran'da edindiği deneyimleri paylaşan Ali, özellikle kadınlara yönelik saygı ve birlikte yaşam kültürünün dikkatini çektiğini, farklı halkların birbirlerinin tarihine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

*Yaklaşık 10-15 yıldır akademik bilgi üretimi üzerine çalışan Ali, Kürt toplumunu tanıdıkça bu halkın köklü tarihine ve kültürel mirasına ilişkin kapsamlı bir bakış geliştirdiğini ifade etti.

*Medya ve siyasetbilim uzmanı Ali, Nûjîn Yûsûf ile birlikte kurdukları merkezin, toplumsal sorunları bilimsel yöntemlerle ele alan araştırma ve danışmanlık projeleri yürüteceğini açıkladı.

*Kahire'de haziran ayında açılan Jineolojî Düşünce, Araştırma ve Danışmanlık Merkezi'nin Başkanı Dr. Dina Muhsin Ali, merkezin uzun yıllara dayanan akademik birikim ve kolektif çalışma anlayışının ürünü olduğunu belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de geçtiğimiz haziran ayında açılışı yapılan Jineolojî Düşünce, Araştırma ve Danışmanlık Merkezi'nin Başkanı Dr. Dina Muhsin Ali, merkezin kuruluş amacı, çalışma perspektifi ve bölgedeki kadın çalışmalarına ilişkin konuştu.

MA’dan Özlem Seyhan Berns Kaynar’a konuşan medya ve siyasetbilim uzmanı, Arap Araştırmaları ve Çalışmaları Merkezi eski müdürü Dr. Dina Muhsin Ali, merkezin uzun yıllara dayanan akademik birikim ve kolektif çalışma anlayışının ürünü olduğunu belirtti.

Ali, üniversiteden ayrıldıktan sonra araştırma faaliyetlerine ağırlık verdiğini aktararak, yaklaşık 10-15 yıldır akademik bilgi üretimini merkeze alan bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Toplumsal sorunların bilimsel yöntemlerle ele alınması gerektiğini vurgulayan Ali, üretilen fikirlerin uzmanlar ve akademik hakemler tarafından değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Merkezin kuruluş sürecinde Nûjîn Yûsûf ile birlikte hareket ettiklerini anlatan Ali, ortak bir çalışma zemini oluşturduklarını ve sorumluluğu kolektif biçimde paylaştıklarını söyledi.

Kahire'de kurulan merkezin bu anlayış üzerine inşa edildiğini belirten Ali, yıl boyunca hayata geçirilecek araştırma ve danışmanlık projelerinin de aynı perspektifle planlandığını aktardı.

Uzmanlık alanının siyasal iletişim olduğunu kaydeden Ali, medya ve siyaset ilişkisi üzerine uzun yıllardır çalıştığını söyledi. Mısır'daki siyasal bilgiler ve iktisat fakülteleriyle yakın temas içinde bulunduğunu belirten Ali, dijital kütüphaneler ve akademik çalışmalar üzerinden bölgedeki araştırmaları takip ettiğini, farklı araştırma merkezlerinde görev aldığını ve Arap ülkeleri ile uluslararası kurumlarla ortak projelerde yer aldığını dile getirdi.

Daha önce de bir araştırma merkezinin yöneticiliğini yaptığını belirten Ali, Nûjîn Yûsûf'un bu alandaki çalışmaları ve motivasyonunun yeni merkezin kurulmasında etkili olduğunu söyledi.

Kadın çalışmaları ekseninde kurulan merkezin fikri altyapısına da değinen Ali, Kürt toplumunu tanıdıkça bu halkın köklü tarihine ve kültürel mirasına ilişkin daha kapsamlı bir bakış geliştirdiğini anlattı. Kürtlerin yaşadığı farklı coğrafyalarda edindiği gözlemleri paylaşan Ali, toplumun tarihsel ve kültürel birikimine dikkat çekerek, farklı halkların birbirlerinin tarihine ve medeniyetine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kürdistan, Suriye, Irak ve İran'da Kürtlerle bir arada bulunduğunu aktaran Ali, bu süreçte özellikle kadınlara yönelik saygı ve ortak yaşam kültürünün dikkatini çektiğini söyledi. Hiçbir toplumun kusursuz olmadığını belirten Ali, buna karşın genel olarak birlikte yaşam anlayışının güçlü olduğunu, gündelik yaşamdan kültürel ilişkilere kadar birçok alanda olumlu deneyimler edindiğini dile getirdi.