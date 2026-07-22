Kemal Türkler katledilişinin 46. yılında mezarı başında anıldı

*DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 46 yıl önce sıkılan kurşunun bugün yaşatılmak istenen düzen için atıldığını belirterek, işçi sınıfının değerlerinin bu karanlığa karşı durduğunu söyledi. Anmada mezara karanfiller bırakıldı, törenin sonunda Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler de anıldı.

*Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Türkler'in mücadele mirasının grev boylarında ve direnişlerde yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

*Törene Birleşik Metal-İş ve DİSK yöneticileri, yüzlerce metal işçisi, sendika üyeleri, KETEV temsilcileri, Türkler ailesi ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

*DİSK'in kurucu başkanı ve Birleşik Metal-İş Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 46. yıl dönümünde Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında kitlesel bir törenle anıldı.

DİSK’in kurucu başkanı, T. Maden-İş Genel Başkanı ve Birleşik Metal-İş Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 46’ncı yıl dönümünde Topkapı’daki mezarı başında düzenlenen kitlesel törenle anıldı.

Kemal Türkler kimdir?

Anmaya katılan işçi liderleri, Türkler’in mücadele mirasının bugün de grev boylarında ve direnişlerde yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Topkapı Mezarlığı girişinde toplanan kitlenin Kemal Türkler’in kabrine gerçekleştirdiği yürüyüşle başlayan anma programı, bir dakikalık saygı duruşu ile devam etti.

Törene Birleşik Metal-İş yöneticileri ve yüzlerce metal işçisinin yanı sıra DİSK ve bağlı sendikaların yöneticileri, üyeleri, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) temsilcileri, Türkler ailesi ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. DİSK Gıda-İş öncülüğünde gasp edilen hakları için iki haftadır direnen Çapa yemekhane işçileri de ellerinde talepleriyle anmadaki yerini aldı.

"Mücadele mirası grev boylarında sürüyor"

Anmanın açılış konuşmasını yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar; Kavel Grevi’nden DİSK’in kuruluşuna, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nden DGM direnişlerine ve kitlesel 1 Mayıs'lara kadar Kemal Türkler'in işçi sınıfı tarihine imza atan öncülüğünü hatırlattı.

Atar şöyle dedi:

"Katledilişinin 46. yılındaOnursal Genel Başkanımızın ve konfederasyonumuzun kuruluşuna önderlik eden tüm liderlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Onun mücadele mirası bugün grev boylarında, direnişlerde ve tezgâh başlarında sürmektedir. Kavel'de kazandığımız grev hakkımızı Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle elimizden almaya kalkışanlara karşı, o kararları yırtıp çöpe atan metal işçilerinin direncinde yaşamaktadır."

KETEV Başkanı Celalettin Aykanat da yaptığı konuşmada, Türkler’in bıraktığı tarihsel mirasa sahip çıkmanın günümüz işçi hareketi açısından hayati bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Çerkezoğlu: "46 yıl önce sıkılan kurşun bugün yaşatılmak istenen düzen içindi"

Anmada son olarak söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Kemal Türkler’in hedeflenmesinin ardındaki siyasal akla dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kemal Türkler'e 46 yıl önce sıkılan kurşun, aslında bugün bize yaşatılmak istenen Türkiye'yi inşa etmek için atılmıştır. Bu karanlığın karşısında Türkiye işçi sınıfının ve DİSK'in bütün değerleri ve birikimleri durmaktadır. Yolumuza ışık tutan en güzel anlatım yine Türkler’in kendi sözlerindedir: 'Zaman; bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm lehine ilerliyor. Zamanın akışını hızlandırmalıyız arkadaşlar. Daha çok çalışmalı, daha kararlı ve uyanık olmalıyız.' Yolumuzu yıllar önce çizen bu iradeye inanıyoruz; tarihin iyiliğe ve güzelliğe doğru akışını hiçbir güç durduramaz."

"İşçi Sınıfının Ablası" Sabahat Türkler de unutulmadı

Konuşmaların ardından Kemal Türkler’in mezarına "Kemal Türkler aramızda!" ve "Kemal Türkler kavgamızda yaşıyor!" sloganları eşliğinde karanfiller bırakıldı.

Törenin sonunda, Kemal Türkler’in ardından yaşamı boyunca mücadeleyi omuzlayan ve işçi sınıfının hafızasında "Sabahat Abla" olarak yer edinen eşi Sabahat Türkler de mezarı başında karanfillerle anıldı.

(EMK)