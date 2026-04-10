2026 ‘Kemal Türkler Yılı’ olacak: Yıl boyu anmalar, sergiler, sempozyumlar düzenlenecek

İşçi hareketinin simge isimlerinden Kemal Türkler’in doğumunun 100’üncü yılına denk gelen 2026, Birleşik Metal-İş’in öncülüğünde “Kemal Türkler Yılı” ilan edildi. Sendika, yıl boyunca sergilerden sempozyumlara, anmalardan festivallere uzanan kapsamlı bir program hazırladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler’in 100’üncü doğum yılı dolayısıyla 2026’yı “Kemal Türkler Yılı” olarak duyurdu. Yıl kapsamındaki ilk buluşma, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ile Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) işbirliğiyle İstanbul Maltepe’de gerçekleşti.

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa yüzlerce metal işçisi katıldı. Buluşmada sendika yöneticileri, DİSK’e bağlı sendikaların eski yöneticileri, gazeteciler, akademisyenler ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

Program, Kemal Türkler’in yaşamını ve işçi sınıfı mücadelesini konu alan sinevizyon gösterimiyle başladı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, TÜSTAV Yönetim Kurulu Sekreteri Gültekin Uçar ve KETEV Başkanı Celalettin Aykanat konuştu.

Konuşmaların ardından yıl boyunca hayata geçecek etkinlik takvimi kamuoyuyla paylaşıldı. Program, Yapıcılar Müzik Grubu’nun konseriyle sona erdi. Salonda “Kemal Türkler aramızda” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları yükseldi.

Açıklanan takvime göre 2026 boyunca çok sayıda sendikal ve kültürel etkinlik düzenlenecek. Programda şu başlıklar öne çıkıyor:

BirGün'ün haberine göre, 1 Mayıs haftasında Kemal Türkler’in yaşamını anlatan afiş ve fotoğraf sergisi açılacak, özel bir yayın hazırlanacak. İşçi Filmleri Festivali, Kemal Türkler anısına özel gösterimlere ev sahipliği yapacak. 15-16 Haziran Olayları’nın yıldönümünde işçi hareketi ve Kemal Türkler üzerine etkinlikler düzenlenecek. 22 Temmuz’da mezarı başında anma programı yapılacak.

Kasım ayında “Bir Lider, Bir Mücadele, Bir Miras” başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek. Akademisyenlerin hazırladığı Kemal Türkler kitabı sonbaharda okurla buluşacak. Şiir, kısa film ve emek alanlarında “Kemal Türkler Ödülleri” sahiplerini bulacak.

Program kapsamında İstanbul’da büyük bir konser düzenlenmesi ve Kemal Türkler anıtı için girişim başlatılması da planlanıyor. Ayrıca Türkiye genelinde gezici film ve belgesel gösterimleri yapılacak. Dijital “Türkiye İşçi Hareketi Haritası” ile “Kemal Türkler Emek Rotası” projeleri hayata geçirilecek. İstanbul başta olmak üzere sanayi kentlerinde büyük ölçekli duvar resimleri de hazırlanacak.

