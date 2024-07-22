Kemal Türkler öldürülüşünün 44. yılında mezarı başında anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler, öldürülüşünün 44. yılında Topkapı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anmaya, çok sayıda sendika, sivil toplum ve siyasi parti temsilcisi katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anmada ilk olarak sözü Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar aldı.

Türkler’in sendikal mücadeleyi sadece ekonomi ve demokrasi mücadelesi olarak görmediğini söyledi.

Atar “Türkler sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemini içinde taşıdı ve bu ideallerini sendikal mücadeleye yansıttı. İşçi sınıfının siyasal alanda etkin olması için çaba gösterdi” dedi.

“Bugün sermayenin ve baskıcı, gerici siyasi iktidarların, işçi sınıfının üzerine karabasan gibi çökmüş olan ekonomik saldırı paketlerine karşı yine Kemal Türkler gibi liderlerimizin idealleri, ilkeleri ve gösterdikleri yolda ilerleyerek, mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Düzeni değiştirme mücadelesi veriyoruz”

Ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kemal Türkler'e sıkılan kurşun, bugün bize yaşatılmak istenen Türkiye'nin işaretidir. Bugün, gelirde, vergide adaletsizliğin arttığı, işçi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edildiği, emeklilerin 10 bin lirayla yaşamaya mahkum edildiği, en temel kazanılmış haklarımızın, kıdem tazminatı başta olmak üzere kuşa çevrildiği, yok edilmeye çalışıldığı bir süreç bize dayatılmak isteniyor. Bizler Kemal Türkler'in ve bütün arkadaşlarının, yoldaşlarının açtığı yoldan, bize dayatılan bu düzeni değiştirme mücadelesini büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de düzenin tüm çarklarının zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için döndüğünü belirten Çerkezoğlu “Düzenin bütün çarkları, yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Bu düzen, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfını, emekçileri yok sayarak ayakta kalmaya çalışıyor. İşte onlardan aldığımız güçle, bu düzeni değiştirmek için mücadele veriyoruz” dedi.

Anma, Türkler’in mezarına bırakılan karanfillerle son erdi.

Türkler’in kızından DİSK’e İYİ Parti tepkisi

Öte yandan Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler, DİSK’in anma törenine katılmadı.

DİSK’in son dönemki politikalarının kuruluş ilkelerine uymadığını belirten Nilgün Türkler, geçen sene DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ın dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesini hatırlattı.

DİSK-Meral Akşener buluşmasına Nilgün Türkler’den tepki

Türkler “Babamın katilleriyle aynı masaya oturanlara, babamın anma törenleri de dahil olmak üzere omuz vermeyeceğim” dedi.

Ziyaretin ardından “Ben babamı öldüren katillerin cenazesine gidenlere suç duyurusunda bulunurken, bunlar ziyarette” yorumunu yapan Türkler, DİSK yönetimini eleştirilere kulak tıkamakla da suçladı.

Sadece yakın dostları ve eşiyle birlikte mezarlık ziyareti yaptığını söyleyen Türkler, anma törenine katılan işçilere saygı duyduğunu ve selam gönderdiğini ifade etti. Türkler, işçilerin bağlı bulunduğu örgütleri de daima denetlemesi gerektiğini ifade etti.

Kemal Türkler kimdir?

(HA)