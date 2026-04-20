HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 14:00 20 Nisan 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 14:06 20 Nisan 2026 14:06
Okuma Okuma:  1 dakika

JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer’e yeni dava

Öznur Değer hakkında, 7 Şubat 2025’te Kızıltepe’deki ev baskını sırasında gözaltına alınmasına ve ailesine yönelik uygulamalara tepki göstermesi gerekçe gösterilerek “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlamalarıyla dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Öznur Değer / Instagram

JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer’e yeni bir dava açıldı. İddianame hazırlayan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı Değer’i “görevi yaptırmamak için direnme (TCK 265)” ve “hakaret (TCK 125)” ile suçladı.

Gerekçe ise Değer’in 7 Şubat 2025’te Mardin Kızıltepe’deki evine yapılan polis baskında gözaltına alınmasına ve ailesine yönelik psikolojik işkence uygulamasına tepki göstermesi.

Kızıltepe 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Öte yandan Değer’in annesi ve kız kardeşi hakkında da “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla dava açıldı.

Açılan davanın ilk duruşması 14 Temmuz’da görülecek.

Ne olmuştu?

Öznur Değer, 7 Şubat 2025’te gözaltına alındığında JINNEWS’in muhabirliğini yapıyordu. Polis aile evine baskın düzenledi. Darp edilerek evden çıkarıldı, ters kelepçe takılıp polis aracına bindirildi. Maruz kaldığı işkence ifadesi sırasında tutanaklara geçirilmedi.

19 Aralık 2024’te Suriye’nin kuzeyinde SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmakla suçlandı.

Sevk edildiği mahkemece de “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Aynı suçlamayla da hakkında dava açıldı. 22 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada da tahliye edildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları öznur değer
