Gazeteci Öznur Değer tutuklandı

JINNEWS muhabiri Öznur Değer, Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesindeki aile evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Değer’in evine sabah saatlerinde gelen özel harekat evin kapısını kırarak içeri girdi. Değer, darp edilerek evden çıkarılırken, ters kelepçe takılıp polis aracına bindirildi.

Evde yapılan aramanın ardından gazeteci Öznur Değer’in teknik malzemelerine de el konuldu. Değer, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi. Savcılık, Değer'i 'örgüt propagandası' iddiasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hâkimliği de Öznur Değer hakkında tutuklama kararı verdi.

Salondan çıkarılan Değer, "Özgür basın susturulamaz" sloganıyla protesto etti ancak polisler, Değer'in ağzını kaptarak slogan atmasına engel oldu.

Değer'in 19 Aralık’ta Suriye’nin kuzeyinde öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan ile ilgili yaptığı paylaşımlarla suçlandığı öğrenildi.

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(HA)