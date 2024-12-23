Gazeteci Öznur Değer hakkında soruşturma başlatıldı

Biz yasımızı direniş ile, bize bırakılan mücadeleyi büyüterek veriyoruz. Ve bir kez daha; İradenin ve Hakikatin Gücüne Yenileceksiniz! pic.twitter.com/Yewdd0bpck— Öznur Değer (@dgroznur) December 22, 2024
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, JINNEWS muhabiri Öznur Değer hakkında soruşturma başlattı.
Değer, Suriye’nin kuzeyinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için dün (22 Aralık Pazar) Mardin’de kurulan taziyeye çadırını takip ediyordu.
Yürüyüş sırasında barikat kuran polisler içindeki bir memurunun ‘Gel, çık üzerime’ şeklindeki ifadesine “Ne demek çık üstüme, haddini bil” diyerek tepki gösterdi. Araya giren amirler, görevli memuru uyaracaklarını söyledi.
Olaydan bir gün sonra savcılık Değer’e ‘kamu görevlisine hakaret ettiği’ iddiasıyla soruşturma başlattı.
Değer’in üyesi olduğu Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), “Cinsiyetçi söylemin cezasız kaldığı gazetecilerin cezalandırıldığı sistemi kabul etmiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
(HA)