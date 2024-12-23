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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 13:46
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 17:16
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Gazeteci Öznur Değer hakkında soruşturma başlatıldı

Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için kurulan taziye çadırında polisin "Gel, üzerime çık" şeklindeki ifadesine “Ne demek çık üstüme, haddini bil” diyerek tepki gösteren JINNEWS muhabiri Öznur Değer hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, JINNEWS muhabiri Öznur Değer hakkında soruşturma başlattı.

Değer, Suriye’nin kuzeyinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için dün (22 Aralık Pazar) Mardin’de kurulan taziyeye çadırını takip ediyordu.

Yürüyüş sırasında barikat kuran polisler içindeki bir memurunun ‘Gel, çık üzerime’ şeklindeki ifadesine “Ne demek çık üstüme, haddini bil” diyerek tepki gösterdi. Araya giren amirler, görevli memuru uyaracaklarını söyledi.

Olaydan bir gün sonra savcılık Değer’e ‘kamu görevlisine hakaret ettiği’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

Değer’in üyesi olduğu Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), “Cinsiyetçi söylemin cezasız kaldığı gazetecilerin cezalandırıldığı sistemi kabul etmiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
öznur değer
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