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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 14:47
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 14:55
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Gazeteci Öznur Değer ilk duruşmada tahliye edildi

Duruşmada anadilinde savunma yapmak isteyen Değer’e, mahkeme tercüman ücretinin kendisi tarafından karşılanması koşuluyla izin verileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup insan açık havada, bir binanın önünde topluca poz veriyor. Görüntüde 17 kişi yer alıyor; 12’si ayakta duruyor, 5’i önde çömelmiş ya da oturur pozisyonda.
Fotoğraf: MA

JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer, hakkında “zincirleme örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Değer hakkında adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirildi.

7 Şubat’ta Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki evine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan gazeteci Öznur Değer, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Değer’in avukatları mahkemede hazır bulundu. Duruşmayı ailesinin yanı sıra çok sayıda kadın ve basın örgütü temsilcisi izledi.

Kürtçe savunmaya tercüman engeli

MA'nın geçtiği habere göre, duruşmada anadilinde savunma yapmak isteyen Değer’e, mahkeme tercüman ücretinin kendisi tarafından karşılanması koşuluyla izin verileceğini söyledi. Değer bu talebe, “Anadilimde savunma yapmak hakkımdır, bu bir bedelle olmaz” diyerek tepki gösterdi. Ardından Kürtçe tercüman sağlanarak savunmasına devam etti.

“Bu bir intikam davası”

Savunmasında yargı sürecinin siyasi olduğunu belirten Değer, soruşturmanın “intikam amacı taşıdığını” ifade etti. Değer, “Ben yalnızca gazetecilik yaptım. Katledilen gazetecilerin taziyesine katıldım, yürüyüşleri izledim. Polislerden cinsiyetçi küfürler duydum ve buna tepki gösterdim. Gazeteci ve kadın kimliğimle bu tavra karşı durdum. Şimdi ise tutukluyum,” dedi.

“Tehdit edildim, hedef gösterildim”

Duruşmada ayrıca, sosyal medyada sahte bir hesap tarafından hedef alındığını ve ölümle, tecavüzle tehdit edildiğini aktaran Değer, bu hesap hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak tehdit edenlerin dışarıda olduğunu söyledi.

“Paylaşımlar suç değil, haberdir”

Mahkeme heyetinin iddianameye eklediği sosyal medya paylaşımlarının gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu belirten Değer, “Bu içeriklerin büyük bölümü haber. Hakkımda daha önce aynı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturmalarda takipsizlik kararı verilmişti” dedi. Ayrıca gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldığını ifade etmek istediğinde mahkeme heyeti, bu bilgilerin tutanağa geçirilmesine gerek olmadığını söyledi.

Savunma: Bu dava ifade özgürlüğüne darbe

Avukatları Ali Kahraman, Berivan Orhan ve Erdal Kuzu, müvekkillerinin gazetecilik yaptığı için yargılandığını belirtti. Avukatlar, sosyal medya paylaşımlarının propaganda değil, haber niteliğinde olduğunu, dava dosyasının ifade özgürlüğüne açık bir müdahale olduğunu vurgulayarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savcıdan ceza, mahkemeden tahliye kararı

Savcılık, Değer’e “örgüt propagandası” suçlamasıyla ceza verilmesini, ancak tutukluluk süresinin yeterli sayılarak tahliye edilmesini istedi. Mahkeme, Öznur Değer’in tahliyesine, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla karar verdi. Duruşma 21 Ekim’e ertelendi.

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgülüğü düşünce özgürlüğü öznur değer
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