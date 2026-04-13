Ji bo dosyaya Rojîn Kabaîşê li Stenbol û Enqereyê daxuyanî hat dayin

Li Zanîngeha Yuzuncu Yilê ya Wanê dî 27ê Îlona 2024an de xwendakar Rojîn Kabaîş winda bû. Piştî 18 rojan cenazeyê Rojîn Kabaîş li qeraxa Behra Wanê hate dîtin. Komîsyonên ji bo Rojîn Kabaîşê Edalet ji bo li dijî êrîşên li ser malbata Kabaîş û rewşa dawî ya dosyayê li avahiya Komeleya Mafên Mirovan(ÎHD) ya li Beyogluyê daxuyanî da.
Rêxistinên jinan, parêzerên dozê, endam û rêveberên ÎHDê û gelek jin tev li daxuyaniyê bûn. Daxuyanî ji aliyê dildarê Komîsyonên ji bo Rojîn Kabaîşê Edalet Ayşe Cebecîoglu ve hat xwendin.
"18 meh derbasbû lê lêpirsînek baş nehat meşandin"
Ayşe Cebecîoglu diyar kir ku salekiyê mirina Rojîn Kabaîş a bigûman nehatiye ronîkirin û ew ji bona wê li vir in û wiha axivî:
“Di doza Rojîn Kabaîş de gelek kêmasî hene. Ev 18 meh e êrîş li dijî Malbata Kabaîş heye. Di ser mirina Rojîn Kabaîş de 18 meh derbasbû lê hê jî lêpirsînek baş pêk nehat. Em balê dikişînin li ser êrîşen li ser malbata Kabaîş. Li dijî malbat bi mehan e gefên mirin ê tê xwarin. Ev bûyer ne tenê pirsgirêka kesan e, êrîşên li dijî lêgerîna edaleteyê. Divê malbat were parastin û ewlehiya malbatê were pêk anîn. Lê daxwaza malbatê ya parastinê bêencam maye. Faîl nehatiye derxisitin holê. Di rewşa ku malbat nehatiye parastin doz jî bi awayekî silamet nemeşê.”
“Li gorî rapora Saziya Tibê ya Edlî ya Stenbolê di laşê Rojîn Kabaîşê de 2 DNAyên mêr hatiye tespîtkirin. Li dijî vê jî nasnameya wan kesan hê jî nehatiye aşkerekirin. Malbat xwest ku ji kesên gumandar mînakên DNAyê werin girtin lê ev daxwaz jî bêencam ma. Telefona Rojînê hê nehatiye vekirin, dimênên ku cihê bûyerê nehatine komkirin. Ev tevahî kêmasî li ser dozê guman dihelê.
Parêzera xwebexş a dozê Elîf Nur Gurler jî axivî û ev tişt got:
“Doza Rojîn Kabaîş ne dozekî edliyê, ji bona wê edalet were bi cih anîn dê bandora xwe bide dozên din. Ev ne tenê dozekiyê têkoşîna jiyanê ya doza jinan e."
Enqere
Komîsyonên Ji bo Rojîn Kabaîşê Edalet, li avahiya şaxa Komeleya Mafê Mirovan (ÎHD) a Enqereyê ji bo gefên li dijî malbata Rojîn Kabaîşê bi dawî bibin û di dosyayê de kemasiyên heyî bên temamkirin daxuyanî da.
Endamên komîsyonê û ÎHDê jî di daxuyaniyê de amade bûn. Metna daxuyaniyê endama komîsyonê Şebnem Ece Elmasê xwend.
Şebnem Ece Elmasê bi bîr xist ku Rojîn Kabaîşa di 15ê Cotmeha 2024an de bi awayekî guman mirî hatibû dîtin û tevî 18 meh ji ser mirina wê re derbas bûn, bûyer nehatiyê ronîkirin. Şebnem Ece Elmasê bi lêv kir ku delîlên hatinê paşguhkirin jî nişan dide lêpirsîn bi awayekî bibandor nayê meşandin û wiha got:
“Em îro li ser dû mijaran radiwestin. Yek, gefên li dijî malbata Rojîn Kabaîşa. Malbata Rojîn Kabaîş ku li pêy edaletê ye rastî gefxwarinan tên. Daxwaza malbatê ya parastinê bi cih nehatiyê û bi vê yekê re kujêr nehatinê dîtin. Ya dûyemîn jî kemasiyên delîlên di dosyayê de hatinê hiştin. Tevî daxwaza malbatê jî DNA ya kesên gumanbar nehatiyê girtin. Ew kemasiyên heyî bandorbûna lêpirsînê qels dike û astengiyê pêşiya derxistina rastiya bûyerê derdixînê.”
Daxwaz
Komîsyonên li Stenbol û Enqereyê daxwazên xwe wiha rêz kirin :
“*Divê demildest telefonê Rojîn Kabaîş bê vêkirin.
*Divê hemû delil bên komkirin û kêmasiyên heyî bên çareser kirin.
*Hemû sazî û kesên berpirsyar ku kujeran diparêzin û lêpirsîneke bi bandor nameşînin ji bo derxistina rastiya bûyerê divê bên darizandin.
*Divê derbarê gefên li dijî malbatê de lêpirsîn bê vêkirin û kesên berpirsyar bên ceza kirin.
*Divê malbata Rojîn Kabaîş bi tenê neyê hiştin û pêdiwiyên wan ên hiqûqî û manevî werin dabinkirin.
*Nepeniya li ser dosyayê divê bê rakirin û malbat û raya giştî bigehejê dosyayê.
*Divê DNAya 2 kesên ku hatiyê tespit kirin bê aşkera kirin.
*Divê Serdozgeriya Wanê lêpirsîne berfireh bike.
*Divê Lîjneya Îhstîsas a ATKê raporeke nû amade bike.
*Ji bo parastina mafê jiyana jinan divê dewlet berpirsyariya xwe bi cih bînê.”
(AY)