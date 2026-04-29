ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.04.2026 08:30 29 Nisan 2026 08:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.04.2026 08:46 29 Nisan 2026 08:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Bir sabah, polis operasyonuyla uyandıysanız

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube, “1 Mayıs Kriz Masası” kurduğunu duyurarak haklara ilişkin bilgilendirme yaptı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir sabah, polis operasyonuyla uyandıysanız
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi ve sonrasında olası gözaltılara karşı bilgilendirme yapmak amacıyla “1 Mayıs Kriz Masası” oluşturduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, özellikle ev baskınları sırasında sahip olunan haklara dikkat çekildi.

ÇHD’nin konuya ilişkin bilgi notu şöyle:

Eviniz basıldıysa:

1-) Hakkınızdaki yakalama kararını görmek isteyin,
2-) Konut/işyeri araması yapılacaksa, arama kararını görmek isteyin, aynı anda tek oda gözetiminiz altında aranabilir,
3-) Telefonunuza, bilgisayarına el konulmak isteniyorsa el koyma kararını görmek isteyin,
4-) Telefon şifrenizi paylaşmak zorunda değilsiniz.
5-) Hiçbir tutanağı imzalamak zorunda değilsiniz, imzadan imtina etme hakkınızı kullanabilirsiniz.
6-) Evinizde yapılan arama esnasında her an avukatınıza ulaşma hakkına sahipsiniz.

ALO ÇHD İstanbul Kriz Masası: 0 551 640 73 07 - 0 534 325 99 07

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2026 çhd istanbul şubesi ev baskınları Gözaltı yakalama kararı
Sayfa Başına Git