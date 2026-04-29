Bir sabah, polis operasyonuyla uyandıysanız

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi ve sonrasında olası gözaltılara karşı bilgilendirme yapmak amacıyla “1 Mayıs Kriz Masası” oluşturduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, özellikle ev baskınları sırasında sahip olunan haklara dikkat çekildi.

ÇHD’nin konuya ilişkin bilgi notu şöyle:

Eviniz basıldıysa:

1-) Hakkınızdaki yakalama kararını görmek isteyin,

2-) Konut/işyeri araması yapılacaksa, arama kararını görmek isteyin, aynı anda tek oda gözetiminiz altında aranabilir,

3-) Telefonunuza, bilgisayarına el konulmak isteniyorsa el koyma kararını görmek isteyin,

4-) Telefon şifrenizi paylaşmak zorunda değilsiniz.

5-) Hiçbir tutanağı imzalamak zorunda değilsiniz, imzadan imtina etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

6-) Evinizde yapılan arama esnasında her an avukatınıza ulaşma hakkına sahipsiniz.

ALO ÇHD İstanbul Kriz Masası: 0 551 640 73 07 - 0 534 325 99 07