HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.04.2026 09:11 28 Nisan 2026 09:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.04.2026 10:26 28 Nisan 2026 10:26
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul’da 1 Mayıs öncesi sosyalistlere operasyon

Ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Özgür Gelecek Gazetesi ile Yeni Demokrasi’nin bürolarının kapıları kırıldı.

BİA Haber Merkezi

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde çok sayıda adrese polis tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Sosyalist partiler, devrimci kurumlar ve gençlik örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyeleri ile Partizan okurları ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının bulunduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan, Özgür Gelecek Gazetesi ile Yeni Demokrasi bürolarına da baskın düzenlendi.

DEM Parti’den açıklama

Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), “baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulmasının toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacağı”nı belirterek şöyle dedi:

“Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez. İfade özgürlüğüne ve siyasal faaliyetlere yönelik baskılar demokrasiye zarar vermekte, toplumsal barışın inşasını zorlaştırmaktadır.

Gerçek bir çözümün yolu, baskı ve gözaltı politikalarından değil; açık, şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog ortamının sağlanmasından geçer. Demokratik siyasete yönelik saldırı ve müdahaleler artık son bulmalıdır.”

46 kişi gözaltına alınmıştı

Dün (27 Nisan) de, 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin çağrısıyla 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıslarında yaşamını yitirenleri Kazancı Yokuşu’nda anmak isteyenlere polis müdahale etmiş ve 46 kişiyi gözaltına almıştı.

Sendika.Org’un aktardığına göre, gözaltına alınan 43 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, üç kişi ise başka dosyalardan haklarında yakalama bulunduğu gerekçesiyle geceyi gözaltında geçirdi.

(Mİ/TY)

İstanbul
İstanbul
Gözaltı halkın hukuk bürosu sykp
