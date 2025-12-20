Koma Amed'in İstanbul konseri iptal edildi: "Barışa olan inancımızda ısrarcıyız"

Koma Amed’in İstanbul’da bugün vereceği konser Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından engellendi.

Koma Amed, yıllar sonra ilk kez 25 Ekim’de Diyarbakır'da vermişti. Grup, 20 Aralık’ta da Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde konser vereceğini duyurmuştu.

"Barışa olan inancımızda ısrarcıyız"

Koma Amed, sosyal medya hesabından konserin iptal edildiğini duyurdu:

"Kamuoyuna duyuru, 20 Aralık günü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde yapacağımız konser maalesef izin prosedürleri nedeni ile iptal edildi. Buluşmamızı başka bir tarihe ertelemek durumundayız. Yeni konser tarihini en kısa zamanda paylaşacağız. Üzgünüz, yaşanan tüm mağduriyetlerden dolayı özür dileriz. "Barışa olan inancımızda ısrarcıyız. Şarkılarımız bu sürece katkı sunsun istiyoruz. Barışın herkese güzel bir gelecek sunacağını biliyoruz. Bu umutla en yakın zamanda tekrar buluşmayı diliyoruz. Saygılarımızla..."

Kaymakamlığın engelleme kararı

Küçükçekmece Kaymakamlığı ise engelleme kararında şunları belirtti:

"19.12.2025 tarihli ve 2025121916122509034 sayılı yazı. 10.11.2025 tarihli ve E-34653422-813.07-732782 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda Mezopotamya Kültür Sanat Eserleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne verilen dilekçede, 20.12.2025 Cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında, halk konseri adı altında (Erdoğan Emir, Beser Şahin, Koma Amed) düzenlemek istedikleri konser etkinliği ile ilgili Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nin taraflarına tahsisi istenilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu talebin uygun olmayacağı değerlendirilmiştir."

"Konserimiz 'uygun' görülmedi"

Sanatça Organizasyon ve Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM), yasaklama kararına dair yazılı açıklama yaptı:

"Sanatça Organizasyon tarafından birçok şehirde düzenlenecek olan Koma Amed konserleri kapsamında, bugün de İstanbul’da, Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı Yahya Kemal Beyatlı Salonu’nda, Amed konserinden sonra ikinci konserimizi gerçekleştirecektik. Halkımızın da yakından takip ettiği üzere, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin başlamasıyla birlikte, tüm engellere rağmen Kürt sanatına dair alanlar genişlemiştir. Buna bağlı olarak, 30 yıldır yasaklar nedeniyle kendi topraklarında şarkılarını söyleyemeyen Koma Amed, 25 Ekim 2025’te Amed’de Newroz Alanı’nda yüz binlerce kişiye özgürlük ve barış şarkılarını ulaştırmıştır. Koma Amed’in birçok şehirde halkla buluşabilmesi ve özgürlük şarkılarını hep birlikte söyleyebilmesi için, organizasyonumuz tarafından 20 Aralık’ta Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı Yahya Kemal Beyatlı Salonu’nda Koma Amed konseri düzenlenmek istenmiştir. Konser hazırlıklarını yaptığımız sırada, Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından konserimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden ‘uygun görülmedi’ ibaresiyle yasaklanmıştır.

"Barışa hizmet etmemekte"

"Dünden bu yana İstanbul’da Koma Amed konserinin yapılabilmesi için gösterdiğimiz tüm çabalar karşılıksız bırakılmıştır. Kürtçe kültürel ve sanatsal organizasyonlar yapan bir kurum olarak, bu yasağı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ayrıca Barış ve Demokratik Toplum sürecinde, her zamankinden daha fazla düşünce özgürlüğüne, ana dilde üretim özgürlüğüne ve kendi kültürüyle sanat yapma özgürlüğüne ihtiyaç duyulurken; özgür sanata yönelik engeller barışa hizmet etmemektedir.

"Barış mutlaka kazanacak"

"Bu engel ve yasakların, ‘norm’ dışı güçler tarafından dayatıldığı bilinmektedir. Barış karşıtlarının eliyle Kürt sanatına yönelik kültürel kıyım hâlâ devam etmektedir. Halkımızdan ve Koma Amed dinleyicilerinden, yaşanan bu mağduriyet nedeniyle özür diliyoruz. Yakın bir zamanda, farklı bir salonda konserle ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Son olarak; biz Kürt sanatçılar olarak, her zamankinden daha güçlü ve daha coşkulu bir şekilde şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz. Stranlarımızla ve zılgıtlarımızla bu ülkeye barışı getireceğiz. Barış mutlaka kazanacaktır."

Koma Amed hakkında 1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu. Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya’nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı. İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990’da yayınlandı. Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı. 1997’de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı.

