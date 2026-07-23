İşkence ve cinsel saldırı beyanlarına ‘delil yok’ denilerek takipsizlik

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sınırı geçerken gözaltına alınan İranlı Kürtler Salah Bimari ve Resul Bimari’nin işkence ve kötü muamele şikâyetine ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığını belirterek “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Salah ve Resul Bimari, 15 Mayıs’ta gözaltına alınmalarının ardından Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüş, 18 Mayıs’ta tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Bimariler, gözaltı ve cezaevi süreçlerinde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını; Resul Bimari ise gözaltında cinsel saldırıya uğradığını beyan etmişti.

Hakkari'de gözaltında işkence: Cinsel saldırı beyanı muayene kaydına geçirilmedi

Savcılık: Yeterli delil elde edilemedi

Takipsizlik kararında, Bimarilerin gözaltına alınırken darbedildiklerine ilişkin beyanları ile cezaevine girişte düzenlenen adli muayene raporlarının incelendiği belirtildi.

Savcılık, Bimarilerin tutulduğu nezarethane ve karakola ait güvenlik kamerası kayıtlarının da sağlık raporlarıyla birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

Kararda, “darp edildiklerine dair her türlü şüpheden uzak, kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delil elde edilemediği” ileri sürülerek dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sağlık raporlarında yaralanma bulguları vardı

Hakkari Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Hakkari Şubesinin hazırladığı “Ön Gözlem ve Tespit Raporu”nda, Resul Bimari’nin diz altlarında yaralar, uyluğunda ekimoz ve sol ön dişinde kayıp bulunduğu aktarılmıştı.

Salah Bimari’ye ilişkin sağlık raporunda ise göz çevresinde morluk ve ekimoz ile uyluklarında birden fazla ekimoz alanı bulunduğu belirtilmişti.

Raporda ayrıca Türkçe bilmeyen Bimarilerin ilk sağlık kontrollerinde tercüman olmadan muayene edildiği, Resul Bimari’nin cinsel saldırı beyanının 18 Mayıs tarihli ilk sağlık kaydına geçirilmediği bildirilmişti. Beyan, 20 Mayıs’taki ikinci hastane başvurusunda kayıt altına alınmıştı.

Hakkari Cezaevi'nde İranlı mahpusa işkence ve cinsel şiddet iddiası

Kurumlar karara itiraz edecek

Hakkari Barosu, İHD ve ÖHD, soruşturmanın etkili biçimde yürütülmediğini ve dosyadaki mevcut delillerin yeterince değerlendirilmediğini belirterek takipsizlik kararına itiraz edecek.

Kurumlar, kararın kaldırılması ve işkence ile kötü muamele iddialarının bağımsız ve etkili biçimde soruşturulması talebiyle üst mahkemeye başvuracak.

Ne olmuştu? Salah ve Resul Bimari, 15 Mayıs’ta Şemdinli sınırında gözaltına alındı. Bimariler, sınırda kendilerini yakalayan askerlerden kötü muamele görmediklerini; işkence ve kötü muamelenin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile cezaevi süreçlerinde gerçekleştiğini beyan etti. Resul Bimari, emniyette kamera bulunmayan odalarda işkenceye ve cinsel saldırıya maruz bırakıldığını söyledi. Salah Bimari de Resul Bimari’nin çığlıklarını duyduğunu ve daha sonra kendisinin de aynı bölüme götürülerek işkenceye maruz bırakıldığını aktardı. Resul Bimari ayrıca 10 Haziran’da cezaevinde yeniden darbedildiğini, kendisine şok cihazı ve demir copla şiddet uygulandığını beyan etti. Hakkari Barosu, İHD Hakkari Şubesi ve ÖHD Hakkari Şubesi, 25 Haziran’da sorumlular hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kurumlar, kamera kayıtları ve görev çizelgelerinin korunmasını, Bimarilerin İstanbul Protokolü’ne uygun biçimde bağımsız hekimlerce muayene edilmesini ve iddialarda adı geçen kamu görevlilerinin soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

(NÖ)