Irkçı bir grup, Ardahan Üniversitesi mezuniyetinde Amedspor pankartına saldırdı

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı Amedspor pankartına ırkçı bir grup saldırdı.

Amedspor, Süper Lig’e çıktı: “Silav Super Lig!”

Mezuniyet yürüyüşü sırasında bir grup öğrenci, 1. Lig’e yükselen Amedspor’u kutlamak amacıyla “Şampiyon da olduk Mezun da” yazılı pankart açtı. MA’nın haberine göre, pankartın açılmasının ardından öğrencilere ırkçı bir grubun ve üniversite güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği iddia edildi.

Söz konusu müdahale sırasında Kürt öğrencilerin darp edildiği, hakaretlere maruz bırakılarak abluka altına alındığı belirtildi. Olayda Amedspor amblemli pankartın zorla alındığı ve yırtıldığı ifade edildi.

Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

“Amedspor yalnızca bir kulüp değil, birçok Kürt için bir temsil alanı”

Amedspor'dan taraftarlara kutlama öncesinde uyarılar

(EMK)