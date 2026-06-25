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YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 15:24 25 Haziran 2026 15:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 15:28 25 Haziran 2026 15:28
Okuma Okuma:  1 dakika

Irkçı bir grup, Ardahan Üniversitesi mezuniyetinde Amedspor pankartına saldırdı

Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irkçı bir grup, Ardahan Üniversitesi mezuniyetinde Amedspor pankartına saldırdı
Görsel:MA

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı Amedspor pankartına ırkçı bir grup saldırdı. 

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Mezuniyet yürüyüşü sırasında bir grup öğrenci, 1. Lig’e yükselen Amedspor’u kutlamak amacıyla “Şampiyon da olduk Mezun da” yazılı pankart açtı. MA’nın haberine göre, pankartın açılmasının ardından öğrencilere ırkçı bir grubun ve üniversite güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği iddia edildi.

Söz konusu müdahale sırasında Kürt öğrencilerin darp edildiği, hakaretlere maruz bırakılarak abluka altına alındığı belirtildi. Olayda Amedspor amblemli pankartın zorla alındığı ve yırtıldığı ifade edildi.

Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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(EMK)

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