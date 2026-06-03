TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
DW: Dîroka Weşanê: 03.06.2026 08:55 3 Hezîran 2026 08:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.06.2026 09:17 3 Hezîran 2026 09:17
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îranê bi muşekan êrişî baregehên DYAyê yên li Kuweytê kir

Artêşa Kuweytê ragihand ku pergalên wan ên parastina asmanî hewl didin êrişên mûşek û dronan asteng bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Îranê bi muşekan êrişî baregehên DYAyê yên li Kuweytê kir
Fotograf: AA

Supaya Pasdarên İranê ragihand ku di navbera DYA û wan de li Tengava Hurmuzê êrîşên li dijî hev hatine kirin.

Di daxuyaniyê de Pasdaran de weha hatiye gotin: “Hêzên Amerîkayê yên terorîst serweriya Îranê ya li Girava Keşmê hedef girtin. Wekî bersiv, Hêzên Hewayî yên Pasdaran baregehên leşkerî yên Amerîkayê yên li Kuveytê bi êrîşên mûşekan kir armanc."

Daxuyaniya Artêşa Kuweytê

Artêşa Kuweytê jî li ser hesabê xwe yê fermî yê Xê daxuyaniyek da.

Di daxuyaniyê de hat gotin, "Pergalên me yên parastina asmanî hewl didin êrişên mûşek û dronan asteng bikin."

Hat diyarkirin ku dengê teqînên ku tên bihîstin, ji ber wê yekê ye ku pergalên parastina asmanî "êrişên dijminan" têk dibin. Di daxuyaniyê de li ser çavkanî yan jî cûreyê êrişan hûrgilî nehatin dayîn. Her wiha bangî xelkê hat kirin ku li gorî rênişandinên ewlehiyê tevbigerin.

Daxuyaniya CENTCOMê

Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) jî li ser mijarê daxuyaniyek da û ragihand:

“Pêleke din a dronên Îranê îşev xwest êrişî hêzên Amerîkayê yên li Kuweytê bike lê ew negihîştin armancên xwe. Pergalên parastina asmanî gelek dron xistin xwarê û nehişt ti zererek bigihêje karmend û sermayên Amerîkayê."

Daxuyaniya Supaya Pasdaran a Îranê

Supaya Pasdaran a Îranê jî ragihand ku wan baregehên hêzên Amerîkayê yên li Kuweytê bi mûşekan kirine hedef. Supaya Pasdaran da zanîn ku wan ev êriş wekî bersiva êrişa Amerîkayê ya li ser Girava Qişmê ya Îranê kiriye. Supaya Pasdaran her wiha eşkere kir ku li Tengava Hurmizê di navbera Amerîka û Îranê de êrişên dualî çêdibin.

Hat îdiakirin ku hinek baregehên Amerîkayê hatine têkbirin û stargehên leşkerên wan rûxiyane.

Di daxuyaniyê de gef li wan welatan hat xwarin ku ji bo êrişên li dijî Îranê ax û qada xwe ya asmanî ji Amerîkayê re vedikin. Medyaya Îranê berê ragihandibû ku li nêzîkî Tengava Hurmizê li Girava Qişmê dengê teqînan hatiye bihîstin.

Piştî van nûçeyan, Artêşa Kuweytê jî ragihandibû ku bi mûşek û dronan êrişî axa wan hatiye kirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Îranê û Amerîkayê Kuwêyt İran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê