İran'da 2 siyasi mahpus idam edildi

Mizan Haber Ajansı, Kerec’deki Qêzêlhêsar Hapishanesi’nde iki siyasi tutuklunun idam edildiğini duyurdu. İran basınında yer alan bilgilere göre yetkililer, Tahranlı 60 yaşındaki Akbar Daneshvarkar ile 59 yaşındaki Mohammad Taghavi-Sangdehi’nin cezalarını pazartesi sabahı gizlice uyguladı.

MA'nın haberine göre, İran 2023 yılında tutuklanan iki ismi Halkın Mücahitleri Örgütü’ne (MKO) üyelik ve “isyan” suçlamalarıyla yargıladı.

İran'daki idamlar

İran’da Aralık 2025 sonunda başlayan isyanlar sonrasında idam rejimi yalnızca protestolara katılanlara açılan yeni davalarla sınırlı kalmadı; rejim, zaten son derece yükselmiş olan infaz temposunu daha görünür biçimde çalıştırarak bekleyen ölüm cezalarını da toplumu sindirme aracı olarak devreye soktu. BM mekanizmalarının Mart 2026 tarihli belgelerine göre İran’da 2025 boyunca en az 1.500’ü aşan, bazı derlemelerde 1.639’a kadar yükselen sayıda infaz kaydedildi. Bu bir önceki yıla kıyasla çok keskin bir yükselişe işaret ediyor.

Aralık ayaklanmalarından sonra gerçekleştirilen infazlar yalnızca idam edilen protestocularla ilgili değil. Rejim, ölüm cezasını protestoları bastırma siyasetinin bir uzantısı haline getirerek önceden başka nedenlerle verilmiş idam hükümlerini de caydırma ve korkutma etkisi yaratacak biçimde öne çekmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Şubat 2026 sonunda, Ocak protestolarından sonra en az sekiz kişinin idama mahkûm edildiğini ve yaklaşık otuz kişinin daha idam riski altında bulunduğunu belirterek İran'a acil moratoryum çağrısı yaptı.

İnsan hakları kuruluşları ve BM raporları, bu sürecin işkence altında alınmış itiraflar, adil yargılanma güvencelerinin zayıflığı ve ölüm cezasının siyasal mesaj taşıyan bir baskı aracına dönüştürülmesiyle birlikte işlediğini vurguluyor.