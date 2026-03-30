ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
30 Mart 2026 14:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 14:44 30 Mart 2026 14:44
Okuma Okuma:  2 dakika

İran'da 2 siyasi mahpus idam edildi

İran 2023 yılında tutuklanan iki ismi Halkın Mücahitleri Örgütü’ne (MKO) üyelik ve “isyan” suçlamalarıyla yargıladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mizan Haber Ajansı, Kerec’deki Qêzêlhêsar Hapishanesi’nde iki siyasi tutuklunun idam edildiğini duyurdu. İran basınında yer alan bilgilere göre yetkililer, Tahranlı 60 yaşındaki Akbar Daneshvarkar ile 59 yaşındaki Mohammad Taghavi-Sangdehi’nin cezalarını pazartesi sabahı gizlice uyguladı.

MA'nın haberine göre, İran 2023 yılında tutuklanan iki ismi Halkın Mücahitleri Örgütü’ne (MKO) üyelik ve “isyan” suçlamalarıyla yargıladı.

İran, milli güreşçi Salih Muhammedi ve iki kişiyi idam etti
20 Mart 2026

İran'daki idamlar

İran’da Aralık 2025 sonunda başlayan isyanlar sonrasında idam rejimi yalnızca protestolara katılanlara açılan yeni davalarla sınırlı kalmadı; rejim, zaten son derece yükselmiş olan infaz temposunu daha görünür biçimde çalıştırarak bekleyen ölüm cezalarını da toplumu sindirme aracı olarak devreye soktu. BM mekanizmalarının Mart 2026 tarihli belgelerine göre İran’da 2025 boyunca en az 1.500’ü aşan, bazı derlemelerde 1.639’a kadar yükselen sayıda infaz kaydedildi. Bu bir önceki yıla kıyasla çok keskin bir yükselişe işaret ediyor.

Aralık ayaklanmalarından sonra gerçekleştirilen infazlar yalnızca idam edilen protestocularla ilgili değil. Rejim, ölüm cezasını protestoları bastırma siyasetinin  bir uzantısı haline getirerek önceden başka nedenlerle verilmiş idam hükümlerini de caydırma ve korkutma etkisi yaratacak biçimde öne çekmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Şubat 2026 sonunda, Ocak protestolarından sonra en az sekiz kişinin idama mahkûm edildiğini ve yaklaşık otuz kişinin daha idam riski altında bulunduğunu belirterek İran'a acil moratoryum çağrısı yaptı.

İnsan hakları kuruluşları ve BM raporları, bu sürecin işkence altında alınmış itiraflar, adil yargılanma güvencelerinin zayıflığı ve ölüm cezasının siyasal mesaj taşıyan bir baskı aracına dönüştürülmesiyle birlikte işlediğini vurguluyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İran İran'da İdamlar Akbar Daneshvarkar Mohammad Taghavi-Sangdehi
ilgili haberler
Dört Avrupa ülkesinden İsrail’e Filistinli mahpuslar için idam cezası tasarısını geri çekme çağrısı
Bugün 08:51
/haber/dort-avrupa-ulkesinden-israile-filistinli-mahpuslar-icin-idam-cezasi-tasarisini-geri-cekme-cagrisi-318150
İran, milli güreşçi Salih Muhammedi ve iki kişiyi idam etti
20 Mart 2026
/haber/iran-milli-guresci-salih-muhammedi-ve-iki-kisiyi-idam-etti-317896
Ekim ayında İran’da 217 kişi idam edildi
7 Kasım 2025
/haber/ekim-ayinda-iranda-217-kisi-idam-edildi-313329
Hengaw İnsan Hakları Örgütü: İran temmuz ayında 96 kişiyi idam etti
4 Ağustos 2025
/haber/hengaw-insan-haklari-orgutu-iran-temmuz-ayinda-96-kisiyi-idam-etti-310112
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git