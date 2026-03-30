Dört Avrupa ülkesinden İsrail’e Filistinli mahpuslar için idam cezası tasarısını geri çekme çağrısı

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya, İsrail’de Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa tasarısına tepki gösterdi. Dört ülke, meclis komitesinin tasarıya onay vermesinin ardından “derin endişe” duyduklarını açıkladı ve İsrail’den tasarıyı reddetmesini istedi.

AA’nın haberine göre Batılı dört ülke, İsrail’den Filistinli mahkumlara idam cezası öngören tasarıyı reddetmesini istedi.

Dört ülkenin dışişleri bakanları ortak yazılı açıklama yaptı. Bakanlar, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi’nin Filistinli esirlere ilişkin tartışmalı idam cezası tasarısını onaylamasına karşı çıktı.

Açıklamada, tasarının İsrail’de idam cezasının uygulanabileceği durumları önemli ölçüde genişleteceği belirtildi. Bakanlar, gelecek hafta yasalaşması beklenen düzenlemenin fiilen ayrımcı bir nitelik taşıdığına dair kaygılarını da vurguladı.

Üç ayrı oturumda onay alması gerekiyor

Bakanlar, idam cezasının caydırıcı bir etkisi bulunmadığını, insanlık dışı ve onur kırıcı bir ceza olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Bu nedenle, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun idam cezasına karşı çıkıyoruz. İdam cezasının reddi, bizi birleştiren temel bir değerdir. Knesset ve İsrail hükümeti içindeki İsrailli karar alıcıları bu planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.

İsrail Meclisi’nde bir yasa tasarısının kabul edilmesi için üç ayrı oturumda onay alması gerekiyor. Aşırı sağcı siyasetçiler, Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025’te meclise sundu. Meclis ilk oturumda tasarıyı kabul etti ve son düzenlemeler için Ulusal Güvenlik Komitesi’ne gönderdi.

Komite de tasarıyı onayladı ve ikinci ile üçüncü oylamalar için Meclis Genel Kurulu’nun gündemine taşıdı.

