ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 15:58
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 16:05
1 dk Okuma

Ekim ayında İran’da 217 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Örgütü (IHRNGO) tarafından açıklanan rapora göre, Ekim ayında 217’yi aşkın kişi idam edildi. Bu oranın son 25 yılın en yüksek aylık oran olduğu açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekim ayında İran’da 217 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Örgütü (IHRNGO) tarafından açıklanan rapora göre, Ekim ayında 217’yi aşkın kişi idam edildi.

İdam edilenler arasında Afgan, Arap, Beluc Kürtler bulunuyor. İdam edilenlerin 6’sının kadın olduğu kaydedildi.

Rapora göre, bu oranın son 25 yılın en yüksek aylık oran olduğu açıklandı. 2025 yılının ilk on ayında ise en az bin 271 kişi idam edildi.

Uluslararası topluma çağrı

MA'nın aktardığına göre örgüt, uluslararası toplumu İran’ın idamlarını durdurmak için diplomatik baskı kullanmaya ve sorumluların insanlığa karşı suç işledikleri ve soruşturulacakları konusunda uyarmaya çağırdı.

IHRNGO Direktörü Mahmood Amiry-Moghaddam, "İran İslam Cumhuriyeti’nin yargısının adil yargılanma olmaksızın ölüm cezasına çarptırdığı insanlar sistematik ve kitlesel bir şekilde öldürülüyor. Uluslararası toplum ve İran ile diplomatik ilişkisi olan devletler, İran’ı durdurmayı acil bir öncelik haline getirmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
idam İran IHRNGO
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git