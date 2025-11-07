Ekim ayında İran’da 217 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Örgütü (IHRNGO) tarafından açıklanan rapora göre, Ekim ayında 217’yi aşkın kişi idam edildi.

İdam edilenler arasında Afgan, Arap, Beluc Kürtler bulunuyor. İdam edilenlerin 6’sının kadın olduğu kaydedildi.

Rapora göre, bu oranın son 25 yılın en yüksek aylık oran olduğu açıklandı. 2025 yılının ilk on ayında ise en az bin 271 kişi idam edildi.

Uluslararası topluma çağrı

MA'nın aktardığına göre örgüt, uluslararası toplumu İran’ın idamlarını durdurmak için diplomatik baskı kullanmaya ve sorumluların insanlığa karşı suç işledikleri ve soruşturulacakları konusunda uyarmaya çağırdı.

IHRNGO Direktörü Mahmood Amiry-Moghaddam, "İran İslam Cumhuriyeti’nin yargısının adil yargılanma olmaksızın ölüm cezasına çarptırdığı insanlar sistematik ve kitlesel bir şekilde öldürülüyor. Uluslararası toplum ve İran ile diplomatik ilişkisi olan devletler, İran’ı durdurmayı acil bir öncelik haline getirmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

