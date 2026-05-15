İPA: Yüzde 95 okul saldırılarından endişe duyuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi kapsamında yayımlanan araştırmada, okul saldırıları nisan ayının en önemli gündem başlığı olarak öne çıktı.

Çalışma, İstanbulluların güvenlik algısı ve toplumsal beklentilerine odaklandı.

Okullardaki şiddeti önlemek için neyi tartışmalıyız?

Endişe kadınlarda daha yüksek

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 88,8’i okullarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle çok endişeli olduğunu belirtirken, yüzde 6,5’i kısmen endişeli, yüzde 4,7’si ise endişeli olmadığını ifade etti.

Cinsiyete göre dağılımda ise kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde endişe taşıdığı görüldü. Kadın katılımcıların yüzde 96,3’ü "çok endişeli" olduğunu söylerken, bu oran erkeklerde yüzde 81,2’de kaldı.

Sosyal medya ve dijital içerik tartışması

Katılımcıların yüzde 57,6’sı sosyal medya ve dijital içeriklerin bu tür saldırıları tetiklediğini düşünürken, yüzde 31,4’ü bu etkinin bulunduğunu ancak tek başına belirleyici olmadığını belirtti.

"Aile içi iletişim eksikliği" öne çıkıyor

Araştırmada şiddetin nedenlerine ilişkin yanıtlar çoklu bir tabloya işaret etti. Katılımcıların yüzde 63,2’si okul şiddetini aile içi iletişim eksikliğiyle ilişkilendirdi.

Bunu eğitim sistemi ve yapısal sorunlar izledi. Katılımcıların yüzde 39,3’ü eğitim politikalarındaki eksiklikleri işaret ederken, yüzde 36,1’i sosyal medya ve zararlı dijital içeriklerin etkili olduğunu söyledi.

Diğer yanıtlar ise şöyle sıralandı:

okullarda güvenlik önlemlerinin yetersizliği (yüzde 20,6),

sosyoekonomik eşitsizlikler (yüzde 14,1),

akran zorbalığı (yüzde 11,5)

çocuklara yönelik psikolojik destek ile önleyici program eksikliği (yüzde 7,4).

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”

Çoklu neden vurgusu

Araştırma, okul şiddetine dair algının tek bir nedene indirgenmediğini; aile içi ilişkilerden eğitim politikalarına, dijital içeriklerden toplumsal eşitsizliklere uzanan çok katmanlı bir çerçevede değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

İPA verileri, son saldırıların ardından toplumda güvenlik kaygısının yükseldiğini, ancak şiddetin nedenlerine ilişkin açıklamaların da parçalı ve çok boyutlu bir karakter taşıdığını gösteriyor.

(NÖ)