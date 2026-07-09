İmamoğlu'ndan tahliye açıklaması: Bizleri mutlu etti

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda dün kürsüdeki eleştirilerinin ardından salondan çıkarılırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Ara kararda ise aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 6 sanığa tahliye istendi. İmamoğlu, tahliyelerin ardından yeni bir mesaj paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'na soruşturma

59’u tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 64. duruşması, çarşamba günü Silivri'deki mahkeme salonunda görüldü.

Kürsüde adil yargılanma hakkının sınırlandırıldığını vurgulayan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme heyetine yönelik ifadeleri nedeniyle salondan çıkarıldı.

İBB davasında 64. celse: İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı

Olayın hemen ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında yeni bir adli soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan dava kapsamında aylardır tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında yer aldığı altı önemli isim hakkında tahliye kararı verildi.

Duruşma salonundaki gerginlik, Ekrem İmamoğlu’nun "savunma haklarının kısıtlanmasına" tepki göstererek mahkeme heyetine ve iddianameyi hazırlayan iradeye yönelik sert eleştiriler yöneltmesiyle başladı. İmamoğlu’nun sanık kürsüsünden dile getirdiği, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım; merak etmeyin, bu iddianameyi hazırlayanları yargılayacağım" şeklindeki ifadeleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma esnasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan bu sözleri resmi bir ihbar olarak kabul etti. Başsavcılık, "yargılama makamını hedef alan" bu beyanlar doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla yeni bir soruşturma dosyası açtı.

Son olarak Ekrem İmamoğlu, bugün "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Hukuksuzluğun en üst seviyesini yaşadığımız bu dönemde; dün tahliye olan yol arkadaşlarımız bizleri mutlu etti. Başta İnan Güney Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

(FY)