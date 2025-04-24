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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 09:53
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 09:57
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İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan’ın avukatı hakkında da gözaltı kararı

Mehmet Pehlivan, avukatı Koçoğlu için "“Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan’ın avukatı hakkında da gözaltı kararı
Fotoğraf: AA

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 

Pehlivan, Koçoğlu’nun şu anda Adıyaman’da, 6 Şubat Depremi’nde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin avukatlığını üstlendiğini belirtti.

Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek.”

Koçoğlu hakkında çıkarılan gözaltı kararına rağmen kaçmadığını, saklanmadığını ve korkmadığını belirten Pehlivan, Koçoğlu’nun depremzede aileleri temsil etmek için gönüllü olarak adliyeye gittiğini vurguladı:

“Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti.”

Pehlivan, X’te şöyle dedi:

"Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. 

Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. 

Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. 

Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."

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(EMK)

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ekrem imamoğlu İBB operasyonu Yiğit Gökçehan Koçoğlu
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