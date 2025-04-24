Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'deki usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, gözaltına alındı.

Ongun daha önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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Avukatları, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi sunmuş, iddiaların somut delillere dayanmadığını belirtmişti.

Avukat Serkan Günel, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Günel paylaşımında, “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Avukat Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir” dedi.

(EMK)