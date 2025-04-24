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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 08:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 08:50
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Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel gözaltına alındı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'deki usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, gözaltına alındı.

Ongun daha önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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Avukatları, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi sunmuş, iddiaların somut delillere dayanmadığını belirtmişti.

Avukat Serkan Günel, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Günel paylaşımında, “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Avukat Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
murat ongun İBB operasyonu serkan günel ekrem imamoğlu
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