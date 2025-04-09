Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu protestosuna katılan çiftçilere trafik cezası kesildi

Yozgat’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözatlına alınıp tutuklanmasını traktörleriyle yola çıkarak protesto eden çiftçilere trafik cezası kesildi.

Aydıncık’ta çiftçilik yapan yurttaşlar 2 ve 6 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıktı. Araç konvoyu oluşturdu.

2 Nisan’daki eyleme bölgede soğan, patates, pancar ekimi yapan çiftçiler de destek verdi. Traktörlerine, pulluk, mibzer, ilaçlama gibi tarım aletlerini bağlayarak protestolara katıldı. Tepkilerini dile getirdi. Korna çalarak ilçe merkezindeki Aydıncık Kaymakamlığı önüne kadar geldi. Burada yapılan açıklamaların ardından eylem son buldu.

Çiftçiler 6 Nisan’da bir kez daha sokağa çıktı. CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, Kazankaya köyünde bir miting yaptı. Gündeminde çiftçilerin yaşadığı problemler ve İmamoğlu’nun tutuklanması vardı. Mitingin ardından çiftçiler Aydıncık Kaymakamlığı’na traktörlerini sürmek istedi. Köy içerisinde atılan turun ardından ilçe merkezine yönelen kitleyi Jandarma durdurdu. Jandarmanın sürüşe izin vermemesi üzerine kitle eylemi sonlandırdı.

10 çiftçiye 993 TL ceza

Bu eylemden iki gün sonra çiftçilere trafik cezası geldi. E-Devlet üzerinden ceza sorgulaması yapan 10 çiftçi 993’er TL’lik trafik cezasıyla karşılaştı. Ceza, Karayolları Trafik Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca ‘trafik güvenliğine ve düzenine aykırı davranış’ gerekçesiyle kesildi.

Cezaların gündem olmasının ardından ilk tepkiyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem verdi. Cezaları, halkın demokrasi mücadelesine vurulan bir darbe olarak nitelendiren Adem, “Dünyanın dört bir yanında çiftçiler sokağa çıktığında devlet dinler. Bizde ise cezayla, baskıyla, susturmayla yanıt veriliyor” dedi.

Eylemin, sadece Ekrem İmamoğlu’na değil, aynı zamanda ülkenin tüm üreticilerine sahip çıkma çağrısı olduğunu belirten Adem “Bu cezalar sadece kâğıt değil, bu halkın iradesine kesilen faturadır” diye konuştu. İçişleri Bakanlığı ve Yozgat Valiliği’ni cezaları derhal iptal etmeye çağırdı.

Cezaları Özgür Özel ödeyecek

Cezalarla ilgili bugün CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar bir basın açıklaması düzenledi. Ceza makbuzlarını göstererek, uygulamanın çiftçilerin demokratik tepkilerini engellemeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Ceza kesilen çiftçilerin tamamının geçmişte AKP veya MHP'ye oy verdiğini söyleyen Yaşar, "Çiftçi artık 'Yeter' diyor, isyan ediyor. Yaşanan haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı sesini yükseltiyor. Yozgatlı çiftçi tarlasına gidemiyor, girdi maliyetleri kontrolden çıkmış durumda. Ürettikleri soğan çürüyor, patates çürüyor, mahsulleri para etmiyor. Sesini çıkardığında ise karşısında jandarmayı buluyor ve traktörüne absürt bir şekilde ceza kesiliyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini telefonla arayarak bilgi aldığını aktaran Yaşar, ayrıca cezaları Özel’in ödeyeceği bilgisini verdi.

(TK/HA)