ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 12:27 2 Haziran 2026 12:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 12:44 2 Haziran 2026 12:44
Okuma Okuma:  2 dakika

İçişleri Bakanlığı okullar için “7 basamaklı güvenlik” modeli hazırlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullar için hazırlanan modelin fiziki güvenliğin yanı sıra rehberlik, psikososyal destek, dijital farkındalık ve erken uyarı mekanizmalarını da kapsayacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı okullar için “7 basamaklı güvenlik” modeli hazırlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada çocukların suça sürüklenmesi, okul güvenliği ve dijital risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, çocukları "sokaktaki tehditlerden" korumanın tek başına yeterli olmadığını belirterek dijital radikalleşme, çeteleşme, şiddet kültürü, yalnızlık, umutsuzluk ve suç örgütlerinin etkisine karşı da önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak okul güvenliğini yeniden ele aldıklarını belirten Çiftçi, "Okulu bir garnizon gibi görmüyoruz" dedi. Güvenli okulun yalnızca kamera, devriye ya da okul kapısındaki önlemlerle sağlanamayacağını ifade eden Çiftçi, rehberlik hizmetleri, psikolojik destek, ailelerle koordinasyon, dijital farkındalık ve davranışsal erken uyarı sistemlerinin de modelin parçası olacağını söyledi.

Güvenli Okullar Bildirgesi nedir?
Güvenli Okullar Bildirgesi nedir?
20 Nisan 2026

7 başlık açıklandı

Çiftçi’nin açıklamasına göre "7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı" şu başlıklardan oluşacak:

Risk ve tehdit analizi, fiziki güvenlik, davranışsal erken uyarı, psikososyal destek, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, kurumlar arası iş birliği ve kriz farkındalığı eğitimi.

Çiftçi, modelin yalnızca fiziki güvenliği değil, çocukların psikolojik, dijital ve toplumsal güvenliğini de hedeflediğini söyledi. Uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı, aileler, okul yönetimleri, rehberlik birimleri, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”
“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”
17 Nisan 2026

"Sinyal veren çocuklar erken fark edilmeli"

Çiftçi, tehdit dili kullanan, zorbalık eğilimi gösteren, dışlanma ya da kırılma belirtileri veren çocukların erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Devlet çocuktan önce görmeli, aile çocuktan önce hissetmeli, okul çocuktan önce tedbir almalıdır" diyen Çiftçi, ailelere de sorumluluk düştüğünü söyledi. Çocukların dijital ortamda yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Çiftçi, sanal ortamda denetimsiz kalmanın kimi durumlarda sokakta yalnız kalmaktan daha büyük riskler doğurabileceğini ifade etti.

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
15 Nisan 2026

Uygulamanın ayrıntıları açıklanmadı

Çiftçi, açıklamasında okul güvenliği modelinin hangi takvimle uygulanacağına, davranışsal erken uyarı sisteminin nasıl işleyeceğine, çocukların kişisel verilerinin nasıl korunacağına ve rehberlik birimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun sınırlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Çocuk hakları alanında çalışan uzmanlar, okul güvenliği politikalarında çocukların üstün yararı, mahremiyet hakkı, ayrımcılık yasağı ve destekleyici rehberlik mekanizmalarının birlikte gözetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
içişleri bakanı okulda şiddet Güvenli Okullar Bildirgesi milli eğitim bakanlığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git