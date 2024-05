Hunermend Emel Çîftçiyê beraet kir

Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê li ser îfadeyên şahidê nepen yê bi koda “Ulaş”, bi îdiayên “endamtiya rêxistinê” û “rêveberiya rêxistinê” doz li hunermend Emel Çîftçî vekiribû.

Danişîna doza Çîftçîyê li 4emîn Dadgeha Cezayên Giran a Amedê hat lidarxistin. Çîftçî, ji ber pirsgirêkên xwe yên tenduristiyê nekarî tev li bibe lê parêzerê wê Şerzan Yelboga amade bû.

Hunermend Emel Çîftçî hatiye girtin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê dozger, nerîna xwe pêşkeş kir û xwest hunermend Emel Çîftçî bi tohmeta ku “endama rêxistinê ye” û “rêvebera rêxistinê ye” were cezakirin.

Parêzer Yelboga jî di parastina xwe de got ku ji bilî îfadeyên şahidê nepen tu delîl di dosyayê de nînin. Yelboga, biryara Dadgeha Bilind a “tenê li ser îfadeyên şahidên nepen nabe ku ceza were dayîn” bi bîr xist û xwest miwekîla wî were beraetkirin.

Dadgehê jî biryara beraeta Çîftçiyê da.