Sanatçı Emel Çiftçi beraat etti

Sanatçı Emel Çiftçi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt yöneticisi olmak" iddialarıyla yargılandığı davadan beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ulaş" kod adlı gizli tanık ifadeleri üzerinden yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında "örgüt üyesi olmak ve "örgüt yöneticisi olmak" iddialarıyla dava açılan sanatçı Emel Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi.

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MA’nın geçtiği habere göre, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çiftçi sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Avukatı Şerzan Yelboğa duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan iddia makamı, gizli tanık beyanına işaret ederek, Çiftçi'nin üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğunu savundu.

Çiftçi'nin üzerine atılı "örgüt yöneticisi olmaktan" cezalandırılmasını isteyen iddia makamı, "örgüt üyesi olmak" suçlamasından ise herhangi bir talepte bulunmadı.

Mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmasını yapan Çiftçi'nin avukatı Şerzan Yelboğa, dosyada gizli tanık beyanı dışında, delil bulunmadığına işaret etti.

Yargıtay'ın "gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmayacağı" yönündeki kararına hatırlatan Yelboğa, müvekkilinin beraatini istedi.

Savunmaların ardından yargılamayı karara bağlayan mahkeme, her iki suçlamadan da Çiftçi'nin beraatine hükmetti.

(EMK)