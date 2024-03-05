Hristiyanlar ve Türkmenler: "Erbil parlamentosu Kürt Müslüman meclisine dönüyor"

Irak Federal Yüksek Mahkemesinin Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) parlamentosunun dinsel ve etnik bileşenlere ayırdığı 11 sandalyelik kotayı kaldırması başkent Erbil'in Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Ainkawa bölgesinde Hristiyan ve Türkmenler tarafından protesto edildi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz ay KBY parlamentosunda etnik ve dini azınlıklara ayrılan 11 sandalyelik kotayı "anayasaya aykırı" olarak nitelemiş ve seçim yasasındaki ilgili hükümleri iptal ederek bölgenin etnik ve dini bileşenlerinin parlamentoda dolaysız temsil imkânını ortadan kaldırmıştı.

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Rudaw'ın haberine göre, bu kararın ardından KBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin 10 Haziran 2024’ü seçim tarihi olarak belirlemesiyle parlamento seçimleri için başvuru kayıtları 5 Mart Salı günü itibarıyla başladı. Başvuru süresi 12 Mart’ta kadar. Seçimleri Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu yürütecek.

Yüksek Mahkeme kararı, parlamentodaki temsillerinin ciddi tehlikeye düşmesi nedeniyle Kürdistan Bölgesi'ndeki Hristiyan ve Türkmenlerin tepkisine yol açtı.

Rudaw'ın haberine göre Ainkawa'da yaşayan Hristiyanlar Saint Joseph Katedrali önünde toplanarak Yüksek Mahkemeye kararı geri alması çağrısında bulundu.

Keldani Birliği Başkanı Avukat Goran Abdulcabbar Rudaw'a verdiği demeçte, "Federal mahkeme bu karardan geri dönebilir, ancak hiçbir tarafın bu karara itiraz etme hakkı yok. Görünen o ki, (kararın geri alınması konusunda) umutsuz durumdayız." dedi.

“Kürt Müslüman Parlamentosuna dönüşecek ”

Kürdistan Bölgesi'ndeki Süryani, Keldani ve Türkmen toplulukların temsilcileri kilisenin önünde ortak açıklama yaparak Federal Mahkemeye kararı geri alması, ya da kota koltukları için yalnızca bileşenlerin oy kullanmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Temsilciler, "Bugün anavatanımız Mezopotamya'da temsil haklarımız elimizden alınarak apaçık bir siyasi ve sosyal soykırımla karşı karşıyayız. Bu, Kürdistan Parlamentosunu etnik kökenler ve dinlerle dolu bir yasama organından ‘Kürt Müslüman Parlamentosuna dönüştürecek'” dedi.

Avukat Goran Abdulcabbar, Hristiyan cemaat üyelerinin hiçbir zaman kotanın geçersiz kılınmasını istemediğini, bunun yerine yalnızca bileşenlerin kendi temsilcilerine oy verebilmesini sağlayacak şekilde sınırlandırılmasını istediklerini açıkladı.

Mahkemenin kararına yol açan dava, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) iki siyasetçi ile Süleymaniye'deki bir Hristiyan parti tarafından, Kürdistan Bölgesi'nin 1992'de kabul edilen ve en son 2013'te değiştirilen seçim yasasına karşı açılmıştı.

Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen yasaya göre parlamentoda Türkmenler beş, Keldani ve Süryaniler beş, Ermeniler ise bir sandalyelik kotaya sahiplerdi.

(AEK)