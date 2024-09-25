IKBY’de seçim propagandası süreci başladı

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafıl Celal Talabani, bugün başlayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu seçim kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

20 Ekim’de yapılacak olan seçimlerin kampanya süreci 15 Ekim'e kadar devam edecek. Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Ömer Ahmed, komisyonun değerlendirme aşaması sonucunda 136 aday listesinin onaylandığını ve toplamda 1191 adayın başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Adaylardan 823'ü erkek, 368'i ise kadın.

Açıklamasında IKBY’nin uzun zamandır tek bir parti tarafından yönetildiğini belirten Talabani, bölgede yaşayan yurttaşların huzur istediğini ifade ederek, artık gökyüzünde silahlı insansız hava aracı (SİHA) uçmaması gerektiğini söyledi.

“Halkımız huzur bulmalı”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Talabani açıklamasında KDP’nin ismini vermeden şöyle dedi:

“Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ni uzun bir zamandır yöneten parti, Kürdistan Bölgesi topraklarını, Kürt halkının ve Kürdistan'ın düşmanlarına sattı. Halkımız artık huzur bulmalı. Dronlar her gün hava sahamızı kullanıp yurttaşlarımızı katlediyor ve kimse buna karşı sesini yükseltmiyor.”

IKBY’nin geçmişte hak ve özgürlükler bağlamında bölgeye örnek olduğunu ve uluslararası düzeyde büyük saygı gördüğünü belirten Talabani, bugün yazar ve gazetecilerin tutuklandığını ve terörizmle suçlandıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Barzani’den çağrı

Rûdaw’da yer alan habere göre ise IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yaklaşan seçim kampanyalarının barışçıl, medeni ve toplumu birleştirici bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Barzani, tüm siyasi partilere Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun yasa ve düzenlemelerine uymaları çağrısında bulundu.

Seçim kampanyalarının IKBY’nin birlikte yaşama kültürünü ve çeşitliliğini yansıtması gerektiğini belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin güzel imajına yakışan, halkımızın güvenini ve umudunu kazanan bir süreç yönetmeliyiz," dedi.