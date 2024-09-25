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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 17:28
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IKBY’de seçim propagandası süreci başladı

Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Celal Talabani, bölgede seçim kampanyasının başlamasına dair açıklamalarda bulunarak, isim vermeden Kürdistan Demokrat Partisi’ni eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IKBY’de seçim propagandası süreci başladı
Fotoğraf: Rûdaw

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafıl Celal Talabani, bugün başlayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu seçim kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

20 Ekim’de yapılacak olan seçimlerin kampanya süreci 15 Ekim'e kadar devam edecek. Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Ömer Ahmed, komisyonun değerlendirme aşaması sonucunda 136 aday listesinin onaylandığını ve toplamda 1191 adayın başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Adaylardan 823'ü erkek, 368'i ise kadın.

Açıklamasında IKBY’nin uzun zamandır tek bir parti tarafından yönetildiğini belirten Talabani, bölgede yaşayan yurttaşların huzur istediğini ifade ederek, artık gökyüzünde silahlı insansız hava aracı (SİHA) uçmaması gerektiğini söyledi.

“Halkımız huzur bulmalı”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Talabani açıklamasında KDP’nin ismini vermeden şöyle dedi:

“Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ni uzun bir zamandır yöneten parti, Kürdistan Bölgesi topraklarını, Kürt halkının ve Kürdistan'ın düşmanlarına sattı. Halkımız artık huzur bulmalı. Dronlar her gün hava sahamızı kullanıp yurttaşlarımızı katlediyor ve kimse buna karşı sesini yükseltmiyor.”

IKBY’nin geçmişte hak ve özgürlükler bağlamında bölgeye örnek olduğunu ve uluslararası düzeyde büyük saygı gördüğünü belirten Talabani, bugün yazar ve gazetecilerin tutuklandığını ve terörizmle suçlandıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Barzani’den çağrı

Rûdaw’da yer alan habere göre ise IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yaklaşan seçim kampanyalarının barışçıl, medeni ve toplumu birleştirici bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Barzani, tüm siyasi partilere Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun yasa ve düzenlemelerine uymaları çağrısında bulundu.

Seçim kampanyalarının IKBY’nin birlikte yaşama kültürünü ve çeşitliliğini yansıtması gerektiğini belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin güzel imajına yakışan, halkımızın güvenini ve umudunu kazanan bir süreç yönetmeliyiz," dedi.

IKBY’de seçimler

IKBY'de milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış; ancak KDP ve YNK arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'te yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha önce 25 Şubat 2024 ve 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti.

IKBY'de her dört yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
bafıl talabani KDP YNK IKBY IKBY seçim
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