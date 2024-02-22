KDP: "Irak Mahkemesinin parlamento ve petrol gelirlerine yönelik kararları hukuk dışı"

Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Federal Mahkemesinin Seçim Kanunu ve petrol gelirlerinin paylaşımına yönelik olarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) aleyhine verdiği kararların "Anayasanın ruhuna ve federal sistemin ilkelerine aykırı" olduğunu açıkladı.

Rudaw'ın haberine göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Başkan Mesud Barzani başkanlığındaki toplantısında Irak Federal Mahkemesinin dünkü kararlarını ele aldı ve sonuçlarını bir açıklamayla duyurdu.

3. Kürdistan Parlamentosu Seçim Yasası'yla ilgili 1992 tarihli ve 1 sayılı Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Anayasaya'nın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır.

Irak Federal Mahkemesinin tepki uyandıran kararları

Federal Mahkeme, dünkü duruşmada Kürdistan Parlamentosu Seçim Yasası ve Azınlık Kotası'na yönelik itirazları değerlendirdi ve pozitif ayrımcılık temelinde azınlıklara tanınan haklara yönelik itirazları karara bağladı.

▶ Mahkeme Kürdistan Parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kota hakkını “Anayasaya aykırı” olduğu gerekçesiyle lağvetti. 1992’de kurulan 111 sandalyeli Kürdistan Parlamentosunda Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara (Keldani ve Süryanilere 5, Ermenilere 1) 6 olmak üzere azınlıklara 11 kişilik kota tanınıyordu.

▶ Daha önce tek bölge olan Kürdistan Bölgesi’nin tamamının dört seçim bölgesine bölünmesine karar verdi ve azınlık kotalarına ayrılan sandalyelerin “Anayasaya aykırı olduğuna” hükmetti. Kararla birlikte Kürdistan Parlamentosundaki milletvekili sayısı 111'den 100'e düşürüldü.

▶ Mahkeme ayrıca Kürdistan’daki seçimlerin "Kürdistan Bölgesi Bağımsız Referandum ve Seçim Komisyonu" yerine Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunca yürütülmesine karar verdi.