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HABER
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 00:38
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 05:27
3 dk Okuma

PAKİSTAN'A DESTEĞİN BEDELİ

Hindistan'da Türkiye boykotu: Milyarlarca dolarlık turizm ve ihracat geliri tehlikede

Hindistan basınında turizm ve ihracat gelirlerinin boykottan etkileneceği iddia edildi. Ancak, boykotun iddia edildiği ölçüde etkili olabileceği konusunda soru işaretleri var. Türkiye Hİndistan'ın en büyük mermer ve elma ihracatçısı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hindistan'da Türkiye boykotu: Milyarlarca dolarlık turizm ve ihracat geliri tehlikede
İstanbul, Bodrum ya da Antalya'da yapılması planlanan 50 Hindistan düğününden 30'unun iptali söz konusu/TurkiyeTurizm.com

Keşmir anlaşmazlığı kapsamında çatışan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimde Türkiye'nin Pakistan'a verdiği açık desteğin ardından Hindistan'da Türkiye'den gelen mallara ve üretici ve ihracatçı şirketlere yönelik boykot başladı.

Euronews'un haberine göre, boykot önceleri Türkiye'ye yönelik turistik seyahatlerin iptali doğrultusundaki çağrılarla başlamış olmakla birliklte, Hindistan hükümetinin devreye girerek Türkiye'de yerleşik şirketler ve üniversitelerle bağını kesmesiyle genişledi.

Özellikle Pakistan'ın Hindistan'la çatışmalarda Türkiye'den ithal edilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığına ilişkin iddialar boykot hareketini kızıştırdı.

Hindistan geçtiğimiz perşembe ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürerek Türkiye havacılık hizmetleri firması Çelebi'nin ülke havalimanlarında faaliyet göstermesini yasakladığını duyurdu. Şirket, Hindistan hükümetinin uygulamalarına karşı yasal haklarını savunacağını açıkladı.

Ardından bir kısım Hindistan üniversitesi de Türkiye'deki muadilleriyle akademik bağlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Hindistan basınında boykottan Türkiye'nin milyarlarca dolarlık ihracatının ve milyarlarca dolarlık turizm gelirinin etkileneceğine ilişkin haberler yer alıyor. Ancak boykotun Türkiye'yi gerçekten derinden etkileyip etkilemeyeceği konusu tartışılmaya devam ediyor.

Basın: "Düğün iptalleri 90 milyon dolara mal olabilir"

News18 televizyon kanalı, Türkiye'ye yönelik 2 bin rezervasyonunun iptal edildiğini ve 2025'te Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 50 Hindistan düğününden 30'unun tehlikede olduğunu ileri sürdü. Her bir düğünün yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor. Buradan hareketle Türkiye'nin iptallerden dolayı 90 milyon dolar kadar doğrudan kayıp görebileceği ileri sürülüyor.

Yine Hindistan'da yayımlanan ekonomi gazetesi Financial Express'e açıklamada bulunan Hindistan düğün düzenleme firması Kestone Utsav'ın kıdemli temsilcisi Nikhil Mahajan, "Hindistan düğünleri Türkiye'nin turizm ekonomisine yılda 140 milyon dolardan fazla katkıda bulunuyor ve bu değişimin etkisi deprem gibi olacak," dedi.

"İptaller yüzde 250 arttı"

Seyahat sitesi MakeMyTrip temsilcisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Hindistanlı turistler son bir haftada güçlü duygular dile getirdi. Azerbaycan ve Türkiye'ye yapılan rezervasyonlar yüzde 60 azalırken, iptaller yüzde 250 arttı," dedi.

Resmi verilere göre, 2023'te 274 bin olan Türkiye'ye Hindistanlı ziyaretçi sayısı, 2024'te 330 bin 100'e yükselmişti. Azerbaycan'a da geçtiğimiz yıl Hindistan'dan gelişler artarken ziyaretçi sayısı yaklaşık 244 bine çıkmıştı.

Hintlilerin oranı yüzde 1'den az

Ancak BBC'nin verdiği sayılara göre, bu artışlara karşın Hindistan'dan gelen turistler 2024'te Türkiye'nin yabancı ziyaretçilerinin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyordu. Bu da boykotun genel turizm gelirleri üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceği anlamına geliyor.

Azerbaycan'daysa oran daha yüksek. Hindistan'dan gelenler ülkeye giren yabancı turistlerin yüzde 9'unu oluşturuyor.

2,84 milyar dolarlık Türkiye ithalatı tehlikede mi?

Hindistan'da yükselen son boykot hareketi "Önce Millet" olarak anılıyor. Bu kapsamda ithalatçıların Türkiye'den getirdikleri elma ve mermere boykot uygulamaları yönünde bir baskı var.

Business Standard'a göre, Nisan-Şubat 2024-25 döneminde Hindistan'ın Türkiye'ye ihracatı 5,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Hindistan'ın Türkiye'den ithalatı ise 2,84 milyar dolardı. Bununla birlikte bu, Hindistan'ın 720 milyar dolarlık toplam ithalatının yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Yani oldukça mütevazı bir rakam.

Öte yandan Türkiye halen Hindistan'ın en büyük elma tedarikçilerden. OECD'ye göre Hindistan, 2023'te Türkiye'den yaklaşık 92,8 milyon dolarlık elma ithal etti.

Ayrıca Hindistan'daki 125 mermer firmasını temsil eden Udaipur Mermer İşlemecileri Derneği, Türkiye'den mermer ithalatının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Türkiye şu anda Hindistan'ın ithal ettiği mermerin yaklaşık yüzde 70'inin tedarikçisi durumunda.

İki ürün üzerindeki boykot çağrılarının ne kadar etkili olacağı ise henüz görülmedi.

(AEK)

Haber Yeri
Yeni Delhi-Ankara
Hindistan Pakistan keşmir Türkiye boykot
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