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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 01:17
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 01:45
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Hindistan, Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesimine 9 yerden saldırdı

Geçtiğimiz ay Keşmir'in Hindistan kesiminde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarından Pakistan'ı sorumlu tutan Yeni Delhi hükümeti, Keşmir'in Pakistan kesimine saldırarak misillemede bulundu. Hindistan ordusu "Adalet yerini buldu" diye mesaj yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hindistan, Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesimine 9 yerden saldırdı
Hİndistan'ın Keşmir'in Pakistan kesimine saldırısı/videodan kayıt

Hindistan, çarşamba erken saatlerde Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesiminde ülkeye saldırı planlandığını iddia ettiği dokuz noktaya saldırdığını duyurdu.

Pakistan, ilk değerlendirmelere göre saldırılarda en az üç kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Geçtiğimiz ay Keşmir'in Hindistan bölgesinde Hindu turistlere yönelik saldırının ardından ikisi de nükleer cephaneliğe sahip iki komşu ülke arasında gerginlik artmıştı. 

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Pakistan, Hindistan'ın üç yere füze fırlattığını açıkladı. Ancak Hindistan hükümeti açıklamasında saldırıların niteliğine ilişkin ayrıntı vermedi. 

Hindistan açıklamasında, "Hindistan silahlı kuvvetleri, kısa süre önce, terörist saldırıların planlandığı ve yönetildiği Pakistan ve Pakistan işgali altındaki Cemmu ve Keşmir'deki terörist yapılanmaları hedef alan 'Sindur Harekatı"nı başlattı" dedi.

Yeni Delhi açıklamasında "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve gerginliği tırmandırmaktan uzak nitelikteydi. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde ve icrasında  kontrollü davrandı." dedi.

Pakistan askeri sözcüsü Almanca yayın yapan Geo televizyonuna verdiği demeçte Pakistan'ın misillemeye hazırlanmakta olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi. Sözcü, aralarında iki caminin de olduğu beş yerin isabet alındığını üç kişinin öldürüldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları, patlamaların ardından Keşmir'in Pakistan kesiminin başkenti Muzafferabad'da elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Hindistan'ın Keşmir sınırındaki iki noktada görgü tanıkları ve bir polis memuru, jetleri uçuşlarının yanı sıra gürültülü patlama ve yoğun top atış sesleri duyduklarını söyledi.

Hindistan, geçtiğimiz ay 26 kişinin can verdiği şiddet olaylarından Pakistan'ı sorumlu tutmuş ve karşılık vereceğini duyurmuştu. Pakistan ise, cinayetlerle ilgisi olduğu iddialarını reddederek, saldırının Hindistan tarafından planladığı yönünde istihbarat aldığını savundu.

Saldırılarının ardından Hindistan ordusu Çarşamba günü X^ten yaptığı paylaşımda, "Adalet yerini buldu" dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Muzafferabad-Yeni Delhi
Pakistan Hindistan keşmir
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