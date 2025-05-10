Pakistan ve Hindistan ‘derhal ateşkes’ konusunda anlaştı

Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerinin askeri tesislerine yönelik saldırı ve karşı saldırılarla geçen dördüncü günün ardından "tam ve acil bir ateşkes" konusunda anlaştı.

Haberi ilk ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildiren Trump, "Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi. İki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile "askeri eylemlerin durdurulması" konusunda anlaşmaya vardığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

İki ülkeden askeri yetkililerin yerel saatle 15.35'te iletişime geçtiğini belirten Misri, "Her iki tarafın da yerel saatle 17.00'den itibaren karada, havada ve denizde tüm askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Misri, her iki taraftan ilgili yetkililere bu mutabakatın hayata geçirilmesi için talimatlar verildiğini aktararak, yetkililerin 12 Mayıs'ta tekrar görüşeceğini kaydetti.​​​​​​​

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın çatışmaların ve askeri operasyonların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Haber Pakistan'da da sevinçle karşılandı. Pakistan'ın birçok şehrinde binlerce kişi askerlere destek vermek için sokaklara döküldü. Destek gösterilerinin önemli adreslerinden biri de Pakistan'ın başkenti İslamabad oldu.

Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları attı. Kitle, Hindistan ile yapılan ateşkesi, günlerdir süren artan gerginliğin ardından ulusal gurur ve rahatlama anı olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

(HA)