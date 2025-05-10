ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 17:06
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 17:12
2 dk Okuma

Pakistan ve Hindistan ‘derhal ateşkes’ konusunda anlaştı

Hindistan ve Pakistan, dört gün süren çatışmaların ardından askeri eylemleri durdurma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pakistan ve Hindistan ‘derhal ateşkes’ konusunda anlaştı
Fotoğraf: Faisal Khan / AA

Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerinin askeri tesislerine yönelik saldırı ve karşı saldırılarla geçen dördüncü günün ardından "tam ve acil bir ateşkes" konusunda anlaştı.

Haberi ilk ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildiren Trump, "Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi. İki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile "askeri eylemlerin durdurulması" konusunda anlaşmaya vardığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

İki ülkeden askeri yetkililerin yerel saatle 15.35'te iletişime geçtiğini belirten Misri, "Her iki tarafın da yerel saatle 17.00'den itibaren karada, havada ve denizde tüm askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Misri, her iki taraftan ilgili yetkililere bu mutabakatın hayata geçirilmesi için talimatlar verildiğini aktararak, yetkililerin 12 Mayıs'ta tekrar görüşeceğini kaydetti.​​​​​​​

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın çatışmaların ve askeri operasyonların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Haber Pakistan'da da sevinçle karşılandı. Pakistan'ın birçok şehrinde binlerce kişi askerlere destek vermek için sokaklara döküldü. Destek gösterilerinin önemli adreslerinden biri de Pakistan'ın başkenti İslamabad oldu. 

Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları attı. Kitle, Hindistan ile yapılan ateşkesi, günlerdir süren artan gerginliğin ardından ulusal gurur ve rahatlama anı olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan Pakistan
ilgili haberler
Hindistan ve Pakistan'dan karşılıklı saldırılar
10 Mayıs 2025
/haber/hindistan-ve-pakistan-dan-karsilikli-saldirilar-307306
1947’den beri süren kriz: Keşmir, Hindistan ve Pakistan için neden önemli?
9 Mayıs 2025
/haber/1947den-beri-suren-kriz-kesmir-hindistan-ve-pakistan-icin-neden-onemli-307272
Hindistan, Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesimine 9 yerden saldırdı
7 Mayıs 2025
/haber/hindistan-pakistan-ve-kesmir-in-pakistan-kesimine-9-yerden-saldirdi-307189
KEŞMİR ANLAŞMAZLIĞINDA YENİ SAYFA:
Pahalgam saldırısı sonrası Hindistan ve Pakistan diplomatik çözümden uzaklaşılıyor
30 Nisan 2025
/haber/pahalgam-saldirisi-sonrasi-hindistan-ve-pakistan-diplomatik-cozumden-uzaklasiliyor-306987
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hindistan ve Pakistan'dan karşılıklı saldırılar
10 Mayıs 2025
/haber/hindistan-ve-pakistan-dan-karsilikli-saldirilar-307306
1947’den beri süren kriz: Keşmir, Hindistan ve Pakistan için neden önemli?
9 Mayıs 2025
/haber/1947den-beri-suren-kriz-kesmir-hindistan-ve-pakistan-icin-neden-onemli-307272
Hindistan, Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesimine 9 yerden saldırdı
7 Mayıs 2025
/haber/hindistan-pakistan-ve-kesmir-in-pakistan-kesimine-9-yerden-saldirdi-307189
KEŞMİR ANLAŞMAZLIĞINDA YENİ SAYFA:
Pahalgam saldırısı sonrası Hindistan ve Pakistan diplomatik çözümden uzaklaşılıyor
30 Nisan 2025
/haber/pahalgam-saldirisi-sonrasi-hindistan-ve-pakistan-diplomatik-cozumden-uzaklasiliyor-306987
Sayfa Başına Git