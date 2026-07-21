“Hevsel Bahçeleri neden korunmuyor?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nin tarihi ve kültürel bütünlüğünün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için iki bakanlığa soru önergesi verdi.

Diyarbakır’da bulunan ve yaklaşık 8 bin yıllık kesintisiz tarım geçmişine sahip Hevsel Bahçeleri, “Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı” adıyla 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Tarihi ve doğal değerleriyle kentin en önemli simgelerinden biri olan kültürel peyzaj alanı, insanlığın ortak miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

Hevsel için UNESCO'ya çağrı: Sessizliğinizi bozun

Eren, son dönemde alanda giderek artan çevre kirliliği ile denetim eksikliğinin koruma altındaki bu mirası tehdit ettiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları sordu:

UNESCO Dünya Mirası olan Hevsel Bahçeleri’ndeki çevre kirliliğini önlemek amacıyla bölgede yürütülen denetim faaliyeti var mıdır? Varsa bu denetimlerin sıklığı nedir? Çevre kirliliğinin mirası “Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi”ne taşıma riskine karşı Bakanlığınız hangi acil önlemleri alacaktır? Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili koruma birimleri, bahçelerde yaşanan bu tahribata ve kirliliğe dair yerinde bir inceleme veya hasar tespit çalışması yapmış mıdır? UNESCO Miras Alanı’nın korunmasından birinci derece sorumlu olan Bakanlığınızın, söz konusu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için yerel yönetimler (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri) ve Çevre Bakanlığı ile ortak bir koordinasyon çalışması var mıdır? Söz konusu kirlilik ve ihmalin, Hevsel Bahçeleri’nin “Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi”ne alınma riskini doğurduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin UNESCO’ya karşı taahhüt ettiği koruma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına hangi somut adımlar atılacaktır?

Eren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ise şu soruları yöneltti:

UNESCO Dünya Mirası olan Hevsel Bahçeleri’ndeki çevre kirliliğini önlemek amacıyla bölgede yürütülen denetim faaliyeti var mıdır? Varsa bu denetimlerin sıklığı nedir? Bakanlığınızın, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi’nde biriken katı, plastik ve kimyasal atıkların temizlenmesi ve alanın eski doğal formuna kavuşturulması için yerel yönetimlerle ortak yürüttüğü acil bir eylem planı bulunmakta mıdır? Söz konusu kirlilik ve ihmalin, Hevsel Bahçeleri’nin “Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi”ne alınma riskini doğurduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin UNESCO’ya karşı taahhüt ettiği koruma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına hangi somut adımlar atılacaktır?

(TY)