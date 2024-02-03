Ekoloji Hareketi: Hevsel Bahçeleri’nde ağaç kıyımı yapılıyor

Ekoloji Hareketi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO), Dünya Kültür Mirası Listesi’ne eklediği Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Hevsel Bahçelerinde ağaç kıyımı yapıldığını duyurdu.

Kesilen ağaçlara dair fotoğraf paylaşan Ekoloji Hareketi, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "2014 yılında 10 bin ağacın fermanın verildiği bölgede (Hevsel Bahçeleri ile Dicle Üniversitesi) tepkiler nedeniyle 9 bin 300 ağaç kesilmekten kurtulmuştu. Ancak, bugün çevre aktivistleri ve ekoloji derneği olarak aynı bölgede yaptığımız incelemelerde 2014'teki gibi ağaç kıyımın olduğunu gördük ve bunu fotoğrafladık.

Yine ‘Kuru ağaç ve budama yapıyoruz’ bahanesine sığınarak karanlık senaryonun startı verilmiş. Gündüz gözden ırak yerlerde kestikleri ağaçları akşam gizlice alandan uzaklaştırıyorlar. 2014 yılında tepkilerden dolayı kesemedikleri 9 bin 300 ağacı yavaş yavaş ve gizliden gizliye kesmeye çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki; Bu kent sahipsiz değildir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

Hevsel Bahçeleri'ndeki yol çalışmasına suç duyurusu

(RT)