Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye’ye İnsan Hakları Savunucuları Ödülü

Ramallah merkezli hukuk örgütü “Adalet İçin Avukatlar” (Lawyers for Justice), 2025 Nizar Benat İnsan Hakları Savunucuları Ödülü’nü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’ye verdi.

Dr. Ebu Safiyye’nin, Gazze’de önde gelen bir hekim ve insan hakları savunucusu olduğunu belirten Adalet İçin Avukatlar, “Dr. Ebu Safiyye, hâlihazırda İsrail işgal güçleri tarafından gözaltında tutuluyor ve son saldırılar sırasında çocuklarından birini kaybetti. Tutsak olmasına rağmen mücadelesini demir parmaklıklar ardında sürdürüyor,” dedi.

Açıklamada ayrıca, ödülün Gazze’de devam eden soykırıma, insan hakları savunucularının fedakârlıklarına ve siyasi tutukluların durumuna dikkat çekmeyi amaçladığı vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu

Filistinli hukuk örgütü tarafından bu yıl ilk kez verilen “Nizar Benat Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları Ödülü”, Filistinli insan hakları savunucusu Nizar Benat’ın anısına ve mücadelesine ithafen, katledilişinin dördüncü yıl dönümünde veriliyor. Benat, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, 24 Haziran 2021 tarihinde Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra işkence sonucu hayatını kaybetmişti. *Batı Şeria'da Nizar Benat protestosu (Fotoğraf: AA Arşiv)

Dr. Hüsam Ebu Safiyye hakkında Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi’nin başhekimi olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024’te İsrail ordusunun hastaneyi zorla tahliye etmesinin ardından gözaltına alındı. Dr. Ebu Safiyye’nin ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline geldi. İsrail ordusunun Gazze’deki işgaline karşı Filistinlilerin direnişinin sembollerinden biri haline gelen Ebu Safiyye, 27 Aralık’ta alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldü. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, Ebu Safiyye sorgulama sırasında ağır işkence ve kötü muameleye maruz kaldı; tıbbi yardıma erişimi engellendi. Gözaltı sürecinde kalp rahatsızlığı, görme sorunları ve kaburga kırıkları dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Ocak 2025’te Aşkelon’daki bir mahkemeye çıkarıldı ancak avukata erişimi ve ailesiyle teması haftalarca engellendi. Şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Hapishanesi’ne nakledildi. Mart 2025’te yapılan bir avukat görüşmesinde, iki ayda 20 kilo verdiği, kalıcı sağlık sorunları yaşadığı ve Hamas üyelerini tedavi ettiği yönünde ifade vermeye zorlandığı iddia edildi. Ebu Safiyye bu suçlamaları reddetti. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması için İsrail’e çağrıda bulunuyor.

(VC)