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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 11:05
2 dk Okuma

İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu

Hastanede çalışan onlarca sağlık personeli de soruşturma için alıkonuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu
*İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye (ortada) ve iki sağlık çalışanını alıkoydu. (Fotoğraf: X)

İsrail ordusu, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye’yi alıkoydu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, “İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü” ifadelerine yer verdi.

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İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi’nin bazı bölümlerini ateşe vermesi ve hastanedeki tüm kişileri silah zoruyla tahliye etme girişiminin ardından hasta ve yaralıların hayati tehlikesi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bir kısım hasta ve yaralının suyu, elektriği ve tıbbi personeli olmayan Endonezya Hastanesi’ne götürüldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi’ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni dün yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların da bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurmuştu.

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“Endonezya Hastanesi perişan durumda”

Açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi’ni yakması ve ardından hizmet dışı kalmasının ardından bir kısım hasta ve yaralının götürüldüğü Endonezya Hastanesine ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

“Endonezya Hastanesi’ne zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar için gece çok çetin geçti. Su, elektrik, örtü, yiyecek ve malzeme olmadığı için çok perişan ve zor durumdalar. İşgalci İsrail’in sağlık personelinin çoğunu alıkoymasıyla hasta ve yaralılar için artık geri sayım başladı. İsrail ordusu ayrıca Kemal Advan’dan hastaları zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesi’nin de altyapısını tahrip etmişti.”

Son olarak da açıklamada, Endonezya Hastanesi’nde yatan hastalar ve yaralılar için acilen tüm kkurum ve paydaşlara çözüm bulmaları çağrısında bulunuldu.

Kemal Advan hakkında

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki en büyük hastane olan ve ismini 1973’te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan’dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492’si çocuk, 11 bin 979’u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu kemal advan hastanesi Hüsam Ebu Safiyye Gazze Şeridi
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