Sincan Hapishanesinde hak ihlalleri: "Kanser hastası mahpusun yaşamı riske atılıyor"

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, Sincan Cezaevinde bulunan hasta mahpus Behice Bal’ın yaşadığı koşullar ile ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanmak üzere bir soru önergesi verdi.

9 yıldır Sincan Hapishanesinde tutuklu olan Dilan Aslan’ın, kendisine gönderdiği mektupta; kanser hastası adli mahpus Behice Bal’ın intihara teşebbüs ettiğini. "Kendimi öldüreceğim, cezaevi idaresi yüzünden dersiniz" dediğini aktardığını belirten Karaca; Bal’ın, maruz kaldığı koşullar nedeniyle tedavisini ve kemoterapiyi bıraktığının da bildirildiğini ifade etti.

"Sincan hapishanesinde ölüm düzeni"

Önergesinde yaşamı açık biçimde risk altında olan Bal’ın durumunun, cezaevlerinde hasta mahpuslara yönelik yaklaşımın geldiği noktayı da ortaya koyduğuna işaret ederek; "Daha önce de şüpheli ölüm ve intiharla gündem olan Sincan Kadın Hapishanesinde bulunan mahpusların ölmeyi tercih ettiği bir düzen oluşmuştur" dedi.

Sincan Cezaevinde gelen bir mektubun, hapishanelerde derinleşen hak ihlallerini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Karaca; "9 yıldır tutuklu bulunan Dilan Aslan’ın aktardıkları, özellikle hasta mahpusların yaşam hakkının nasıl sistematik biçimde ihlal edildiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Sorular EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, şu sorulara yanıt istedi: Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ağır kanser hastası olduğu belirtilen Behice Bal’ın sağlık durumu ve intihar teşebbüsü iddiaları hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır?

Mahpus Behice Bal’ın tedaviyi ve kemoterapiyi reddetme gerekçeleri araştırılmış mıdır? Cezaevi idaresinin mahpusa yönelik mevzuata aykırı bir tutumu veya baskısı tespit edilmiş midir?

Söz konusu mahpusun, hastalığının evresi ve cezaevi koşullarında yaşamını tek başına idame ettirip ettiremeyeceğine dair güncel bir Sağlık Kurulu raporu mevcut mudur? “Ceza infazının ertelenmesi” prosedürü kapsamında bir değerlendirme yapılmış mıdır? Kanser tedavisini görebilmesi için uygun ortam sağlanması adına Bakanlığınız ne tür adımlar atacaktır?

Son 5 yıl içinde Sincan Hapishanesinden Sincan Kampüs Hastanesi, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarına “kendine zarar”, “intihara teşebbüs” ya da “şüpheli ölüm” kaydıyla kaç kişinin girişi yapılmıştır? Bunlardan kaçı hayatını kaybetmiştir?

Sincan hapishanesinde yaşanan intihar ya da intihar teşebbüsleri dolayısıyla idari sorumlulukları bulunan personel hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır? Bu soruşturmaların akıbeti nedir?

Sincan Hapishanesine Bakanlığınız ne sıklıkla denetim yapmaktadır? Bu denetimin sonucu nedir?

Bağımsız kurullar ve insan hakları kurumları tarafından Sincan Hapishanesine denetim yapılmasına müsaade edilmekte midir?

(AB)