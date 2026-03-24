Hantibum Festivali son haftasında

Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği’nin düzenlediği Hantibum Festivali, mart ayı boyunca İstanbul’da Batı Ermenicesi odağında şekillenen programıyla final haftasına girdi.

Festivalin kapanış programında Fransa’dan Serge Avedikian ve Anahid Sarkissian, Yunanistan’dan Haig Yazdjian İstanbul’da olacak.

Festival kapsamında, bugün saat 19.00’da Depo’da, Meydan-ը sergisine paralel olarak düzenlenecek konuşmanın moderatörlüğünü araştırmacı Nora Tataryan üstlenecek. Etkinlikte sanatçıların üretim koşulları, aidiyetleri ve Ermenice ile ilişkileri tartışılacak (Türkçe).

25 Mart Çarşamba, SALT Galata’da Mihran Tomasyan ile Doğaçlama Dans Atölyesi yapılacak (Ermenice).

Depo’da çağdaş Ermeni sanatçılardan ortak ‘Meydan-ը’

Avedikian filmleri ve Haig Yazdjian Quartet konseri

27 Mart Cuma, Pera Müzesi Sineması’nda Serge Avedikian’ın ‘Hayırsızada’, ‘İstanbul Sokak Köpekleri’ ve ‘Sölöz’e Dönüş’ filmleri gösterilecek, ardından yönetmenle söyleşi düzenlenecek.

28 Mart Cumartesi, ÇAK Stüdyo’da Lerna Babikyan yürütücülüğünde ‘Ermeni Alfabesi ile Dans’ atölyesi (12.00) ve Aras Yayıncılık ev sahipliğinde Anahid Sarkissian ile edebiyat buluşması (15.00) gerçekleşecek (Etkinlikler Ermenice). Akşam ise Sahakyan Okulu’ndan ‘Mi Hişer’ tiyatro oyunu sahnelenecek (18.00, Ermenice).

Festival, saat 22.00’de Salon İKSV’de Haig Yazdjian Quartet konseriyle sona erecek. Biletler passo.com.tr’den alınabilir.

Hantibum Festivali’nin son hafta etkinlikleri hakkında detaylı bilgi ve kayıt için yesayan.org adresi ziyaret edilebilir. (TY)